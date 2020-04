La fanfare d'Enghien fait danser le personnel soignant et les résidents de la Maison de repos - © Tous droits réservés

La fanfare d’Enghien fait danser le personnel soignant et les résidents de la Maison de repos -... Belle surprise pour les résidents et le personnel soignant du Home Saint-Nicolas d’Enghien. La fanfare de la ville les a fait danser ! Dans le parc de la maison de retraite, à quelques mètres de distance, une quinzaine de musiciens ont interprété des morceaux rappelant sans doute à chacun des souvenirs émouvants qui ont fait oublier quelque peu le quotidien difficile. Certains ont poussé la chansonnette alors que d’autres se sont laissé aller à la danse. Comme on le devine aisément, cette parenthèse musicale fut un véritable souffle de bonheur et de détente pour les résidents comme pour le personnel soignant. Philippe Roeland, trompettiste et président de la fanfare nous explique la genèse de ce bal improvisé : « j’ai une grand-mère qui vit en maison de repos et donc je comprends les circonstances difficiles dans lesquelles les résidents vivent en ce moment et tout ce qui touche et angoisse ces personnes en ce moment ». ` Touché par la situation de ces personnes âgées, le musicien a sollicité ses collègues de la fanfare qui n’ont d’ailleurs pas tardé à répondre favorablement à l’appel : « je me suis dit qu’en respectant les distances de sécurité, il y avait moyen d’organiser quelque chose ». La démarche initialement destinée aux résidents a aussi vu le jour pour remercier le personnel soignant pour son engagement sans limite dans cette crise sanitaire. Avec l’aval du bourgmestre d’Enghien qui a d’ailleurs souligné cette belle initiative, les musiciens du centre-ville ont fait danser les résidents, les infirmiers et aide-soignant. « Nous étions une quinzaine, les musiciens habitant en dehors de la ville n’ayant pas pu se déplacer en voiture pour ce genre de démarche pendant le confinement. » D’ici trois ou quatre jours, la joyeuse équipe réitérera l’expérience fructueuse et émouvante pour eux aussi : « nous avons fait cela avec énormément de plaisir. Voir ces sourires, ces gens chanter et danser sur les balcons était vraiment très émouvant pour nous» conclut le président, impatient de retourner jouer à la maison de repos ! 25 musiciens composent la fanfare Royale d’Enghien qui existe depuis 170 ans. Le plus jeune, à la petite caisse, n’a pas huit ans et le plus âgé, toujours au tuba à plus de 85 ans, ne manquerait pour rien au monde les répétitions !