La chasse aux œufs prévue ce mardi sur l’Hippodrome de Wallonie sera remplacée par une chasse aux bons numéros dans cette réunion réservée aux trotteurs

La chasse aux œufs prévue ce mardi sur l’Hippodrome de Wallonie sera remplacée par une chasse... Programme de 8 courses Départ de la 1ère à 17h50 Les 4 premières épreuves en mode Premium Strealing sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Explosive... JAMBORA est un ton au dessus et devrait continuer son incroyable série. Mais KEELY QUEEN ER qui l'a déjà battu et HINDY HEIKANT tout aussi régulière sont de sérieux clients à laisser derrière. IMMER BUTTERFLY reste sur deux succès et sera confié à Jos Verbeeck. INVIT KELLER DH ne pourra compter que sur une défaillance des favoris. 2ème course En retard de gains, FLASH DE DUFFEL peut s'illustrer même s'il part en deuxième ligne. ESPRIT D'OEILLET vient de devancer FERIA DU TOULAY qui progresse après une longue absence. FLUPKE PAN reste sur deux victoires mais sur des parcours plus réduits. ERBY BRUN vaut mieux que sa dernière course. On se méfiera également des deux autres pensionnaires de l'écurie De Soete, ETERNEL DES HAYES et FISTON DEMARLOTTE. FIRST DE ROUGEMONT vient de bien faire pour son retour à l'attelé. 3ème course MOONLIGHT VRIJTHOUT semble avoir un peu de marge. GLORY BLANCO vient de bien faire à Kuurne et ne semble pas loin de sa course. MISTER FEE aime ce type de distance de 1.750m et part en tête. MAYFLOWER E reste sur deux troisièmes places. Derrière, MOON BLUE, LED ZEPPELIN, IZZY NN et LOTUS EV ont de la vitesse mais ils devront compter sur un très bon parcours. 4ème course FLEVO RENKA sera l'épouvantail de la course. S'il est sage, FALCON JET peut représenter l'opposition directe. FUTAIE D'ERPION est capable de bien finir. DÉCLIC DU GADE, EZECHIAS et EVIDENCIA seront vus en léger retrait. 5ème course NIFORD DES BAUX est estimé par les frères Martens et pour son retour à Mons il sera sans doute favori. NEW EXPRESS vient de renouer avec la victoire de fort belle manière sur ce tracé. Il devançait d'ailleurs NOBLE DE LA VALLEE et NICE PRESENT qui n'était pas déferré la dernière fois et qui sans une courte faute aurait fini beaucoup plus près. Méfiance... 6ème course Lauréat pour ses débuts, ONE LOVE BIANCA tentera de confirmer avec Jos. Bien qualifiée, OKUMARA VRIJTHOUT sera à surveiller. NAIMAR part en deuxième ligne. KAPITALE est régulière. HIRA DE LAHAYE, NEW LIGNERY et MISS TEN DOORN sont de bonnes possibilités comme beaucoup d'autres dans cette course annoncée donc très ouverte. 7ème course JANA DE BRUCOM vient de battre un très bon cheval qui a d'ailleurs regagné la semaine dernière. JR DIESCHOOT trouve un très bel engagement. JESSY JET VG est régulière et sait finir fort. Attention à JANIKA BO qui est capable de renouer avec la victoire. 8ème course Bel engagement pour HATTRICK dépendant d'un entourage redoutable. KRONOS WINNER fait toutes ses courses. JUGLANS BLOC, FARMONY DE JUPILLE (à reprendre), LOUIS VICTORY et LOLYE DE FOSSES viendront ensuite.