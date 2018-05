La Belgique, c'est le pays de la bière.

Et notre région est plutôt bien fournie ! " Avec plus de 20 brasseries en activité dont certaines performantes en exportation, la Wallonie Picarde est la région la plus brassicole au monde " nous explique Samuel Vincent l’organisateur du Wapi Beer Festival. C’est chez nous qu’il y a le plus de brasserie au km².

Brune, blonde, fruitée, ambrée, amère, sucrée, vous les goûterez toutes ce week-end à Antoing.

Et cela vous a donné des idées Samuel Vincent. Bonne idée d’organiser le Wapi Beer Festival.

" Les brasseurs seront sur place et on pourra goûter les bières ".

Cela se passe samedi et dimanche à la Salle du Kursaal à Antoing, place du Préau de 10h à 20h. L’entrée est gratuite. Il y a un forfait pour un verre de dégustation.