La balade de Carine : Rijeka, la Ville de l’Eau

Capitale européenne de la Culture Jusqu’à la fin de l’année, avec Galway en Irlande, Rijeka en Croatie est capitale européenne de la culture. Sous les feux des projecteurs, la ville portuaire accueillera sans doute de nouveaux visiteurs qui deviendront peut-être des adeptes de demain. Repérez Venise … A l’est, de l’autre côté de l’Adriatique, il y a Rijeka « la belle » dans la baie de Kvarner, à l’ouest du littoral croate.

Un lien indissociable avec l’eau

Les habitants vous diront qu’ils entretiennent un lien particulier avec l’eau parce qu’ils vivent non seulement en bordure de mer mais aussi dans la ville la plus pluvieuse du pays. Parce que la ville s’est développée autour de sources, cours d’eau et du fleuve Rjecina, l’eau potable locale qui coule toute l’année aux fontaines et robinets est paraît-il la meilleure au monde !

La Rjecina a aussi joué un rôle prépondérant et considérable dans le développement industriel et économique de la cité, notamment au siècle dernier, une période faste qui a laissé un riche héritage de bâtiments imposants du patrimoine industriel.

L’industrie a aujourd’hui cédé sa place au tourisme et à la culture.





La Mer, pour le business et le fun

Parce qu’elle est source de vie et de ressource, la mer est chère à la région. Visiteurs et touristes aiment prendre part au Fiumare, début juin, un festival de la mer et de la tradition maritime du Kvarner, un événement culturel d’ampleur qui redonne vie au canal proche de la mer, où le trafic commercial était intense. Il y a un siècle, on y échangeait du sel contre de la farine, du poisson contre de l’huile d’olive, des outils contre des produits en cuir ou du tissu, des marchandises ramenées dans des bateaux pleins à craquer.

Le Fiumare donne aux visiteurs l’opportunité de découvrir des bateaux traditionnels, de goûter des produits authentiques, d’admirer des costumes nationaux, de s’essayer à la pêche, au modélisme maritime, de naviguer en mer, …

La Culture

Avec ses musées, concerts et festivals, Rijeka était une excellente candidate pour le titre de Capitale européenne de la Culture et sérieuse concurrente à Dubrovnik. La bonne cohabitation entre les cultures institutionnelle et indépendante ont sans doute aussi sensibilisé le jury qui l’a désignée.

La culture et l’enseignement ont rétabli l’équilibre de la perte de 25 000 emplois suite au déclin de l’industrie au siècle dernier.

L’eau, le travail et la migration sont les lignes conductrices du programme de l’année culturelle de Rijeka. Le programme complet sur le site de la ville.

Le Kvarner

Le Kvarner est une baie dont la ville principale est Rijeka. C’est aussi un archipel composé de cinq île et une douzaine d’îlots. Cette petite région écologique propre et fragile est dotée d’un riche patrimoine historique et culturel et d’une offre touristique attrayante toute l’année. C’est aussi un lieu de communication privilégié entre les îles, le littoral et les montagnes. Vous y verrez notamment des vautours fauves admirer les dauphins !

La baie remarquable par sa profondeur, les plus gros navires et les pétroliers accostent aisément dans le port de Rijeka.

Les musées et le Grand Marché

La ville abrite des musées aux collections remarquables dont le Musée d’Art Contemporain, le Musée Maritime et d’Histoire du Littoral croate, le Musée d’Histoire Naturelle …

La ville est également reconnue pour la convivialité de ses commerces, son Grand Marché le long de la côte et l’architecture de son marché aux poissons construit au siècle dernier.

Quelle que soit la saison, la rue Korzo est aussi un haut lieu de commerce et de rencontre. C’est aussi la rue la plus animée de la ville.

Que faire encore à Rijeka ?

Se détendre à la plage, visiter le Musée des Sciences Naturelles et son aquarium, la cathédrale Saint-Guy surplombée de la seule rotonde baroque monumentales de Croatie, faire du shopping, flâner dans le port, participer un concert, un festival, visiter un théâtre, faire le tour de la ville accompagné d’un guide, faire du vélo, … les activités ne manqueront pas !

Plus d'infos : www.visitrijeka.hr