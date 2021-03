« La balade aux artistes », un parcours artistique en plein cœur d’Ellezelles - Hainaut matin... Le Centre culturel du Pays des Collines se réinvente et s’adapte pour, malgré les contraintes et tout en respectant les mesures de sécurité, vous offrir un peu de rêve, de douceur et de chaleur. A partir de ce week-end, à Ellezelles, il vous propose une balade d’artistes. Carine Bresse a demandé à Elodie Deborgies, chargée de communication au Centre culturel du Pays des Collines, où les artistes vont-ils exposer leurs réalisations ? " Justement, la petite particularité c’est qu’ils vont exposer aux vitrines des magasins, aux fenêtres des habitations et même dans certains jardins particuliers qui vont être ouverts exceptionnellement pour l’occasion. Le départ se fait à la Maison du Pays des Collines. Quand le public arrivera là-bas, on distribuera un livret dans lequel toutes les informations seront reprises. Il y aura un plan du circuit ainsi qu’une présentation des artistes, des petits jeux et des devinettes pour les enfants et les familles. Il y aura vraiment le carnet de bord qui sera distribué. On aura de tout, de la photographie, du dessin, de la peinture, céramique, aquarelle, vraiment toutes les disciplines artistiques possibles et inimaginables. Tout est gratuit ! " Une trentaine d’artistes et d’artisans participent à la balade artistique dans le village d’Ellezelles du 20 mars au 11 avril prochains. Plus d’infos : www.culturecollines.be