La 8ème édition de Viva for Life aura à nouveau lieu à Tournai

14h13 hier, la nouvelle était officielle.

Carine Bresse a voulu en savoir un peu plus auprès de Denis Verbois, un des responsables de l’événement !

" On revient à Tournai. Nous avons eu un accueil extraordinaire fin de l’année dernière à Tournai " Il peut donc nous confirmer que Viva for Life reviendra à Tournai du 17 au 23 décembre 2020.

Viva for Life, la grande opération caritative de VivaCité et de la RTBF qui a pour but d’aider les petits enfants défavorisés. Evidemment, on tiendra compte des mesures sanitaires. Personne ne sait ce qu’il en sera fin décembre mais ils s’adapteront aux règles sanitaires en vigueur émises par le CNS et donc si il y a des mesures de distanciations sociales qui sont nécessaires, qui sont imposées, elles seront respectées à la lettre.

On ne changera rien à l’événement, aux défis, aux directs radio, télé, à la fête sur la Grand-Place de Tournai ! L’aspect événementiel va même augmenter avec une expérience à vivre encore plus enrichissante pour ceux qui iront à Tournai.

Tournai, rappelons-le, qui a été le gros succès de Viva for Life ! Les tournaisiens, les gens des environs et ceux de bien plus loin étaient de la partie.

Rendez-vous donc du 17 au 23 décembre 2020 sur la Grand-Place de Tournai.

Plus d'infos : www.rtbf.be