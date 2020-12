L'ovale wallon vous accueille à partir de 17h30 avec les trotteurs - Hainaut matin - 16/12/2020 8 courses au trot Ouverture des opérations à 17h30 Réunion à huis clos A suivre en streaming sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Avec Massimo Arickx, L’AS DU CALVAIRE ne cesse de s’imposer. Il lui faudra battre KELSEY EV qui n’a pas fait sa course la dernière fois dans un bon lot. ZODIACO AS a de la qualité mais il est difficile à saisir. Sage LIEBLING E a sa place à l’arrivée. 2ème course GRIETJE cherche sa course mais part en deuxième ligne. GEASODA (Perlando par Jasoda) reste pour l’heure susceptible mais elle ne devrait pas tarder à s’imposer. GALINA DE LAHAYE trouve un très bel engagement. FLEUR CROWN a déjà brillé en société similaire. GAMELIA DUB’S possède un record flatteur et peut s’avérer une bonne trouvaille pour la Belgique. 3ème course FEO TRAFO trouve un bel engagement pour signer une troisième victoire consécutive. A son extérieur au départ, FLIRTINI sera sans doute son adversaire numéro 1. FELIX CROWN s’est assagi et déferré des 4, il reste en gros retard de gains. Après deux courses de rentrée, EPRIS DE FOOT devrait courir en progrès. GIVE YOU ALL OF ME vient de Hollande avec des ambitions. GYMI DU VERNAIS a gagné en France au mois d’octobre. 4ème course FLASH DE DUFFEL a gagné avec de la marge la semaine dernière tout comme FLASH DE CONDROZ. Ces deux là partent derrière ce qui n’est pas le cas de EL BANDIDO qui lui aussi reste sur une victoire toutefois moins éclatante. Sur ce qu’il a fait de mieux l’hiver dernier FLAGGER sera à suivre de près. ELAN DE VER et EXACT D’OCCAGNES viendront ensuite. 5ème course Abonné aux deuxièmes places, LADY BUTTERFLY est la plus riche du lot mais elle doit rendre 25 mètres. Déferré des 4 et partant en tête, GABY D’AMAY devrait confirmer ses progrès. GOLDE DE DUFFEL trouve un bel engagement tout comme MYSTI VRIJTHOUT. NOTRE PERLE vient de gagner à Kuurne. MISS DU CHATAULT a des moyens mais cela risque d’être long pour elle. 6ème course La jeunesse en piste. Bien qualifié, HOMME D’AMOUR tentera d’ouvrir son palmarès dès ses premiers pas. Le «Goop» HYANNIS PORT a fait la faute pour ses débuts. HIGH DARLING a de loin le meilleur record de la course. Les origines de HOT CALL (Ganymède par Vraie Blonde) lui donnent une première chance ici. HERMES PAN et HURON PETTIVINIERE partent en tête pour leurs premiers pas. 7ème course LULY MOM reste sur deux victoires et quatre deuxièmes places. Mais VERSACE DIAMANT est un 4 ans de qualité dépendant de l’entraînement Nimczijk. KALI MAGNUS veut mieux que sa dernière sortie. DYNAMITE DU CARHOG peut surprendre. 8ème course Les juments JANA DE BRUCOM restant sur trois victoires et HERTOGIN FANATIC qui vient de finir fort avec Célestine Corty devraient lutter pour la victoire ici. Déferré des ‘, LOVE IT EV est associé à un apprenti en forme. JESSY JET VG et FAVORI NAY viendront ensuite.