L’ovale Wallon est prêt à accueillir les trotteurs pour une nouvelle réunion Premium ce mardi à partir de 18h22

8 courses de trot Départ du tiercé à 18h22 cheval du jour : 403 HAPPY OCCAGNES (vient de gagner et possède le meilleur record sur le parcours) outsider du jour : 707 TOM T.HALL (sera d4) et confié à un apprenti confirmé.

1ère course

UCALAYI BI aura à faire à BRIO DE JANEIRO (extrêmement malheureux l'autre jour à Wolvega). Distance de 2850 mètres à leur avantage. INVINCIBLE BOLETS, DUC DE REUX, ITOKI DU LOMBAR, CONDOR SKY voire FULL OPTION (D4) vont tenter de les contrer en partant du premier rang derrière l'autostart. Au 2ème rang derrière la voiture : DARIUS DU LOMBART, BELLINO VERDERIE reviennent en bonne forme. ALEXIS BLEU et ALADIN BLEU sont incontournables pour une place.

pronos : 6-10-4-2-1

2ème course

ENTERTAIN YOU est régulier. CHARMEUR DES HAYES marche sur l'eau actuellement. DROITS DE L'HOMME court de mieux en mieux. ENZO reste sur plusieurs 2è places. CABALLO DU VALBRIO peut tous les surprendre. COMMANCHERO BEACH est devenu n métronome. DECLIC DU GADE et DINO DU VARLET viendront plutôt pour une place.

pronos : 10-6-5-7-4

3ème course

CATSOUS peut récidiver. DELICE ROYAL est super bien engagé. DISCO JET vaut mieux que ses dernières courses. CASANOVA DE RICO est un adversaire redoutable pour CATSOUS. CAID DE FOURCHES vient de terminer deuxième. COOPER PERON est maniable et courageux. DIAMANT DU LAC aura la préférence de J.F Senet par rapport à DODU DE LA BESVRE. EXCALIBUR DE TORCY est capable de finir très vite dans un bon jourà condition que la piste ne soit pas trop fouillante.

pronos : 6-2-10-7-3

4ème course

1750 mètres. DROOPY nous gratifie souvent de jolis canters. ICARE TER PUTTEN peut mieux faire. HAPPY OCCAGNES a gagné facilement dernièrement. JOLIE WILLIAMS (D4) a sa chance. JADORE SUGAR est à racheter. DIVINE DU VERNE (méfiance) et KLASSIC MC QUEEN devraient jouer un bon rôle.

pronos : 3-8-10-2-5

5ème course

EMMA CROWN collectionne les places. LET'S DREAM MELODY termine souvent en tête des battus. LUXE HILLPERON (l'un des plus riches et n'a que 4 ans). LABAMBA EV fait toutes ses courses. KANBORA devrait lutter pour le succès. KID n'est pas incapable de surprendre avec un bon parcours.

pronos : 8-2-6-1-4

6ème course

DUSTY DES OLIVIERS vient de gagner. JUNGLE lutte souvent pour les places. BACCHUS D'ARTHIRO mérite une belle mention malgré sa musique. KHATIRA MELODY est au top. LITTLE BRIGADOON n'a que 4 ans et est D4 (bel engagement). KYWY DE CORTA jouera les places tout comme IMAGINE VAN HEREND.

pronos : 1-4-7-3-2

7ème course

Course réservée aux apprentis et lads jockeys. Tout est possible. IMMER BUTTERFLY et GINA SCHERMER auront notre préférence cependant. CASH SLY, SESAMO OM et EXCLUSIVE LANE vont certainement bien se défendre. TOM T. HALL sera la principale opposition à nos deux favoris. BACAN DEGAT et EDGAR FLEVO devront partir du deuxième rang derrière la voiture. CJ'S PHOTO n'est pas hors du coup.

pronos : 1-7-5-3-2

8ème course

FAENA DU VIVIER possède le plus de gains, reste à trouver la forme. FALBA DU VIVIER dépend d'un tandem hyper redoutable. FINAL CUP est une 'Union Stable'. FREA DU TOULAY possède un record intéressant. FEE DU POMMEREUX court de mieux en mieux.

pronos : 4-8-5-6-2

