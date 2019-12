L'Hippodrome de Wallonie vous propose une réunion de trot ce soir - Hainaut matin - 09/12/2019 10 COURSES AU TROT Ouverture de la réunion à 17H00 Cheval du jour : 502 JOEPIE SLIPPER Outsider du jour : 615 ERMINE DU RYS 1ère course Course réservée aux entiers et hongres pour débuter ce programme de 10 courses. Au niveau des chronos GAMIN DU PARC, GENTILHOMME, GENERAL JOB, GORLANDO STEED et GUANACO DE LOU remportent la palme (entre 1.17.2 et 1.18.5). GUST ELJI possède de l’expérience et sera D4. GORTOZET PELL sera drivé par Jos. Manquant de références, nous citerons des chevaux pas mal qualifiés ou dépendants d’écurie en forme comme : GIVE YOU ALL OF ME, GIANNI DUBELAIR, GAILLARD DU MAINE, GALANT D’HARCHIES, GASPARD DES LUCAS et GRENADIER. Pronos : 13-11-8-9-12 2ème course Prix Argentière. ELIOT DEELE va tenter de reste au trot pour terminer dans les quatre premiers. EASY TO DRIVE aura l’avantage de partir du premier rang derrière l’autostart. ESPRIT D’ŒILLET, FIGARO MALIN, FAKIR DES BORDES, ECLAT et le compliqué ELDONZO GREY font partie des plus argentés de cette épreuve. On tente de trouver la bonne solution avec FIGHTING JET. FLASH DE DUFFEL est drivé par C. Martens. FLIRTINI a déjà fini trois fois 5ème. Pronos : 10-12-2-3-4 3ème course EXACT D’OCCAGNES, FINALEMENT, EOLE DE MAHEY, EL BANDIDO et ELIXIR DU LAYON sont un peu intermittents. FAVORI DE TILLARD est revenu en forme. EGON PIT est à racheter. FALCO DES ETAUX reste sur trois disqualifications. EPRIS DE FOOT n’a pas confirmé sa bonne deuxième place. FLORIS VAN EGMONT est en grande forme. EXODUS PALACE et FUNKY D sont D4 aujourd’hui. EMIR DES RACQUES va encore lutter pour une place. FANGIO ROYAL a tout à prouver. EH PETIT DES VENTS est un ‘Wester’ en forme. Pronos : 8-6-5-2-4 4ème course 2850 mètres. EDEN D’IS va tenter de tripler la mise. EPINARD dispute toutes les arrivées à son avantage. IL MONDO EV est régulier comme une pendule. FELICIA DE MERCH peut encore progresser. KRACK DU CLOCHER devrait bien finir. KAMUKANA VRIJTHOUT traverse une bonne période de forme. HAPPY OCCAGNES mériterait une victoire. JOLIE WILLIAMS va essayer de profiter de sa grande forme. ECLAT DES ILES ne fait pas toujours sa course. JYNA D’ERPION vient d’être disqualifié à deux reprises. ALADIN BLEU, CHARME DU PIEFFORT, HIGHLIGHT, EOLE DU PONT et COACH DE LA COTE seront des outsiders au places. Pronos : 1-4-2-6-10 5ème course Pour chevaux n’ayant pas sur leur compte en banque 35000 euros. EAGLE TRANSS R, JANA TRAFO, GYWIN D’ERPION voire UCALAYI BI affrontent un lot un peu compliqué. JOEPIE SLIPPER va disputer la victoire. APOLLON DU LOISIR n’est jamais battu. SESAMO OM affronte un lot à sa portée. SAMSON RIS sera l’un des principaux favoris. JOINTNESS SIDNEY termine souvent en tête des battus. ELANO DI QUATTRO mérite un succès. GIGANT WELL devra suivre les bonnes roues. Pronos : 2-6-5-8-10 6ème course Course réservée aux femelles. On manque un peu de bons résultats récents pour beaucoup. Seules : FORTUNA JIJO, EFFEUILLE MOI PAN, EROINE DU THENNEY, ERMINE DU RYS et FLEUR CROWN restent sur de bons résultats mais ne sont pas les plus riches de la course. FIESTA D’OCCAGNES, FLAMME DE JAFA, FLEUR DU NORD, FULANA DE TAL, FABULOSA D’ALESA, FILLE DU VENT, FEE FONTAINE et FLICKA DU DESERT ont 4 ans et peuvent créer une surprise. ELITE LOVE BLUE est en forme. DYNAMITE DU CARHOG court moins bien ces derniers temps. ENDEAVOUR DOPE a une petite chance sur ses meilleurs résultats. Pronos : 15-13-16-14-3 7ème course 2850 mètres, rendement de distance à partir du 4 : DISCOURS JOYEUX (qui possède un super record). En tête : CESAR CHARISMA termine souvent en tête des battus. JACK LJ court très souvent. UROY est en forme et possède de la tenue. ULTIMATE DU RIB devrait cette fois monter sur le podium. TRUMAN DAIRPET aura à faire à USTINOF DU VIVIER. Pronos : 7-6-5-4-3 8ème course 2300 mètres. C’est la 2ème course en ‘on line’ après la précédente. MIRACLE YANKEE mérite d’être racheté. JADA VRIJTHOUT est irrégulière. IMAGINE VAN HEREND va finir par en gagner une. IL MIO AMOR JONATH a bien couru la dernière fois. CALVIN DU GUESCLIN manque un peu de bons résultats récents. ILMAN VRIJTHOUT est dans le même cas. JUNGLE ne trouve pas la bonne formule, il sera D4 aujourd’hui. CYLOO D’ERPION ne court pas mal en ce moment. KATINKA JET et KONWAY LIMBURGIA semble pouvoir disputer la victoire. Pronos : 10-9-3-8-4 9ème course Le Prix de la Coupe des 4 ans. LUCKY BASE ne lâche jamais prise. LIEBLING E est dans une forme éblouissante. LETINA SUNSHINE court bien actuellement. LARADJA VRIJTHOUT collectionne les bons résultats. LEGENDE LJ semble un peu barrée ici. LYNX D’ERPION doit être racheté de sa dernière sortie. LILOU DU LAUZET revient en forme. Pronos : 6-1-2-4-7 10ème course Un lot de moyenne facture pour clôturer la soirée. Les gains et le temps record attirent l’attention sur EARLY JULRY. FARMER DU PIRE devrait progresser. DUSTY DES OLIVIERS peut créer une surprise. FARMER D’EOLE et FILS DRY viennent d’être disqualifiés. FUNKY DRY est le seul D4 de la course. FAKIM ROUGE est l’outsider idéal. FLAGGER dépend d’un entourage redoutable. EARL GREY WAY laisse souvent quelques petits regrets en retrait. FIDEL DU NORD est l’un des seuls à avoir gagné ces derniers mois. FLASH JAC peut se révéler. EROS WILLIAM vient de terminer deux fois 4ème. Pronos : 5-7-2-8-11