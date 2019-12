L'Hippodrome de Wallonie veut terminer l'année en beauté avec 8 courses PREMIUM - Hainaut matin -... 8 courses de trot Départ de la 1ère à 15h25 Cheval du jour : 103 JANA DE BUCOM Outsider du jour : 606 MIRACLE YANKEE 1ère course Course au trot monté pour commencer la réunion. Les courses en Prémium comment auront lieu à partir de la 3ème course jusqu’à la 8ème et dernière course. ICARIA CLASSIC tentera de profiter de son avantage initial. ECLAT JENILOU doit rassurer en restant au trot. JANA BRUCOM vient de faire un truc dans la spécialité. ICEMAN vient de terminer à trois reprises à la 4ème place. GIRONDINE fait l’arrivée lorsqu’elle reste au trot. UCALAYI BI termine souvent en tête des battus. FLASH DU LARGE n’est pas incapable de terminer sur podium. DAISYMONEY RINGEAT surprend de temps en temps. HYSTOIRE D’ERPION va participer à l’emballage final. Pronos : 3-5-9-1-8 2ème course Les apprentis et lads jockeys à l’honneur. EROS DU BIS est capable de tout ou rien. KYRAL D’ERPION est un métronome. JYWIN D’EERPION est en grande forme. KITOU DES RABOTS tentera une place. EARL GREY WAY vient enfin de gagner. LINDSY’S ROAD E est régulière. JEDI WISE LAUDA est en bonne forme. DJO DE NAPPES est dans sa catégorie. ECHO DU PERTHUIS sera un outsider. Pronos : 3-2-1-7-6 3ème course Course réservée aux femelles âgées de 3 ans. GEISHA PAN sait aller vite mais en course c’est plus compliqué. GREMILIE DIESCHOOT fait figure de favorite logique. GLEE a très bien débuté en s’imposant. GALINA DE LAHAYE va disputer les premières places. GOLDIE CROWN reste sur une deuxième place mais devra aller un peu plus vite cette fois. GRANDE ESPERANCE et GODIVA PONT ROYAL peuvent se révéler. GOLDEN CROWN est sûrement un cheval d’avenir. Pronos : 3-6-4-7-16 4ème course 2850 mètres. KOLDING SIDNEY fera encore se qu’il pourra. JACKMAN est l’un des meilleurs de la course mais il faudra absolument trouver la parade pour qu’il ne tire pas sur cette longue distance. DELICIOSO vient enfin de montrer ses réels moyens. HAPPY OCCAGNES reste sur deux bonnes courses. LAST WINNER n’a que 4 ans et est hyper régulier. KYWY DE CORTA court toujours bien. CHARME DU PIEFFORT peut suivre tous les trains mais se contente régulièrement de petites places. Pronos : 4-6-5-7-2 5ème course Les entiers et hongres cette fois pour la 5ème course. GIANNI DUBELAIR pourrait pourquoi pas surprendre pour une place. GORLANDO STEED vient de gagner et trouve un super engagement. GIVE YOU ALL OF ME est en retard de gains. GRINGO JI est associé à G. Lannoo. GUSH D’OSTENDE aurait fait l’arrivée sans problème la dernière fois en évitant la faute. GANESH vient de mieux courir. GENERAL JOB mérite mention. Pronos : 3-4-6-7-8 6ème course Le Prix Feu d’artifice. LULY MOM est sûrement en retard de gains. GINA BROS peut progresser. DEMONA TER BLEKTE a un peu perdu de sa meilleure forme. MIRACLE YANKEE peut gagner. JUST IN TIME E est régulier. KATIA DU CALVAIRE court pas mal et peut prendre un petit accessit. ILMAN VRIJTHOUT est un cheval qui vaut mieux que ses derniers résultats. JIMMY M a déjà trotté en 1.13.8. Pronos : 6-1-7-8-2 7ème course On passe aux confettis. KIRA BUTCHER luttera pour les places. LET’S GO LOCO est impressionnant actuellement. LOUIS a peut-être encore besoin de courir pour gagner. LUXE HILLPERON court pas mal pour le moment. IDAMOR DU LOGIS possède une chance secondaire. LORD OF LOVE est (DA). JAYCAF EV devra partir en dehors. Pronos : 2-3-1-6-4 8ème course Et voilà le Prix du nouvel an, La dernière course de l’année qui va sacrer Kristof Depuydt tout en pensant très fort à son papa Rick très sympathique et très courageux. KOBE DU CAMARDE luttera pour la victoire. LOOKATME VRIJTHOUT ne parvient pas à gagner sa course. FAVIAN D’HARCHIES et KOMO DU LOGIS ne termineront pas loin de la vérité. MY LOVE HD, MARADONA SLIPPER et LUCYE DE CORTA sont capables de lutter pour une petite place tout comme DIVIN D’OLNE (D4). Pronos : 3-4-2-5-6