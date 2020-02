L'Hippodrome de Wallonie s’apprête à vivre la seule réunion de cette semaine à partir de 18h... 8 couses au trot Départ de la 1ère à 18h 1ère course Trois juments se détachent ici. EPÉE D'HAUFOR tentera de doubler la mise après son probant succès. DAISYMONEY RINGEAT est revenue à son meilleur niveau et cet engagement peut lui permettre de renouer avec la victoire. Si elle ne fait pas la faute au départ, ELVERA sera une candidate sérieuse pour la gagne. Même en deuxième ligne, DIVINE DE JANA sera à suivre. EPONA DE NAY semble avoir trouvé le bon rythme. ELITLOPPET vient de surprendre et tentera de confirmer. 2ème course Même s'ils doivent rendre 25 mètres, USTINOF DU VIVIER et UNERO MONTAVAL nous semblent capables de jouer la victoire ici. EXPRESS JET et Pierre Vercruysse se déplacent avec des ambitions. ARISTO, DANSEUR BAROQUE et DUNBAR (s'il est sage) peuvent profiter de leur avance initiale. Sur sa meilleure valeur, ULTIMATE DU RIB est capable de mettre tout le monde d'accord. 3ème course KALI MAGNUS tentera de remporter sa quatrième victoire de suite. Ce 'est pas fait car des chevaux comme LULY MOM, BELIEVE ME CG et DYNAMITE DU CARHOG sont tous en grande forme actuellement. DANDY FELLOW vaut mieux que ses deux dernières courses. 4ème course Nouveau venu dans une écurie qui ne cesse de briller actuellement, RAPIDE YODA peut s'imposer dès ses premiers pas en Belgique. HAVANA PALACE et HYSTOIRE D'ERPION viennent d'être battus par de bons chevaux. SESAMO OM et GHAEDRA VIVANT ont déjà montré de la vitesse. 5ème course DARIUS DU LOIR et DÉCLIC DU GADE ont lutté durant toute la ligne droite la semaine dernière et ils n'ont été départagé que par la photo au passage du but. Dans cette même course, FLASH SPÉCIAL s'apprétait à les attaquer lorsqu'il a fait la faute à l'entrée de la ligne droite. DELTA GÉDÉ vient de gagner à Marseille. DIAMOND ER vient d'être non partant à Mons et sera le seul en deuxième ligne mais il a des moyens. 6ème course GRENADIER vient enfin d'être récompensé de ses efforts. GABION DEVOL descend nettement de catégorie. GENIUS JOSSELYN a gagné en Allemagne en début d'année tandis que l'autre Grift GRIM D'AZUR reste sur une victoire à Mons mais il fait sa rentrée. 7ème course GRÉMILIE DIESCHOOT sera l'épouvantail de la course. Derrière, GEENA, GENESALIA et GIPSY D'ERPION viseront une place. GLYCINE D'ERPION ne part pas battue. 8ème course LOVELY GIRL EV a remporté trois de ses quatre dernières courses. LET'S DREAM MELODY n'a pas fait sa course dernièrement. KANTUCKY T, JORADE GRAUX et MISTER VALENTINE viendront ensuite dans cette course ouverte.