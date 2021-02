L'Hippodrome de Wallonie remet le couvert avec une réunion de trot qui débutera un peu après 10h... Réunion de trot 9 courses Ouverture des opérations à 10h00 Suivez tout le programme en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Idéalement engagé, JAMBORA en gros retard de gains va sans incident remporter cette course. KEELY QUEEN ER avait pris la deuxième place derrière lui début novembre. HERTOGIN FANATIC vient de devancer KEELY QUEEN ER après un parcours sur mesure. APOLLON DU LOISIR et DIVINE DE JANA compteront sur une défaillance des favoris, ce qui est loin d'être évident avec des chevaux aussi réguliers. 2ème course HIMEROS DU GOUTIER aligne les victoires en perdant ses adversaires à chaque sortie. HOKUS D'HERTALS est plus fautif mais il a des moyens. Comme la semaine dernière, HÉROS DE MAHEY et HÉROS peuvent prendre les accessits derrière notre favori. HAXOS DE DIGEON (gagnant à La Capelle) et HAIROS DE LAHAYE viendront ensuite. 3ème course Une nouvelle fois déferrée des 4, ENIGME peut doubler la mise après son probant succès de mardi dernier. Sage, ERMINE DU RYS est à suivre tout comme GRETA DE VANDEL. GALWAY DANICA est en forme. ETOILE DE LAHAYE va bien finir. GRIETJE avec Jos Verbeek, peut viser quelque chose. 4ème course Après une sixième place dans un quinté à Vincennes, GIOVANNI BIANCO revient à Mons où il a souvent brillé. Au mois de décembre il battait d'ailleurs USTINOF DU VIVIER mais sur beaucoup plus court. DANSEUR BAROQUE est en forme actuellement. GOLDY STARDUST a remporté la Breeders des juments en Allemagne au mois d'octobre en battant un très bon lot, méfiance donc pour elle. Reste un coup à faire avec IRON VIVANT qui est capable de tout. 5ème course HELVAMOSA et HILDA MARIA ont toutes les deux gagné à Mons récemment. HONEY BEE DOLLY et HELLO MELODY ont terminé deuxième derrière ces gagnantes. HELLO MORNING et HARIETTE DE LIZMAR sont susceptibles de progrès. 6ème course C'est ouvert. HERMES PAN a des moyens et il peut ouvrir son palmarès. MADOC WORTHY a de la vitesse. MISS PHOTO, GRAMBO ORCHI et GOOGLE DE DUFFEL partent derrière mais eux aussi ont déjà montré quelque chose. GOLDEN DE JANA qui part devant a un record flatteur, il ne faudra pas l’oublier. 7ème course En forme, MDE LA FUTAIE devrait encore bien faire. GAILLARD D'ATTAQUE et BEAUTY FLOWER CG restent sur une bonne course. LORD OF LOVE et KELLY ZWARTLAND valent mieux que leur dernière course. 8ème course Les amateurs avec l'incontournable Piet Van Pollaert qui associé à KYTRA DE YH devrait s'imposer. Mais VERSACE DIAMANT part en dehors et sera un adversaire de taille. Attention aussi à CESARE W qui se retrouve. 9ème course OTHELLO WORTHY a débuté victorieusement. IVOIRE D'ERPION et OYA LELE DHM devront être surveillés pour leurs premiers pas