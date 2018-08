L'Hippodrome de Wallonie propose une nouvelle réunion Prémium consacrée uniquement aux trotteurs

8 courses de trot, départ de la 1ère à 17h40 cheval du jour : 307 ULTIMATE DU RIB outsider du jour : 705 KONWAY LIMBURGIA

1ère course

C'est très ouvert. BOGDEN reste sur deux succès. DUCHESSE aurait sans doute gagné sans sa faute aux abords du disque final la dernière fois. CATSOUS fait toutes les arrivées lorsqu'il ne faute pas. COYOTE DU RELAIS revient corde à gauche. DADDY DE LUBEL est le plus riche du lot. COMANCHERO BEACH et CHARLY DEL GREEN seront D4. DREAM CROWN, BRETONNE, CITY DU SAPTEL, DELICE ROYAL et CADAJO devraient également participer activement à l'arrivée.

pronos : 2-10-6-16-8

2ème course

Faisons confiance aux plus jeunes. BELIEVE ME CG cherche sa course. EPSOM est à racheter. EPINARD peut aller loin. JEDI WISE LAUDA fait toutes ses courses. FLOOR WEERDEBRAS détient un très bon chrono. JASMINE EV a sa chance pour les places. Méfiance avec HERRIOT EXPRESS, JOTELLO VRIJTHOUT, DARIO DE BLARY et JACARDO PEARL dans ce lot assez moyen.

pronos : 12-13-7-4-2

3ème course

2850 mètres, départ aux élastiques. ULTIMATE DU RIB mérite de gagner. TRUMAN DAIRPET s'est bien défendu dans le GP de Wallonie (G1) terminant au verso d' ULTIMATE DU RIB. VINOCHKA sur sa vraie valeur à sa chance. VELIN DU ROC partira du premier poteau et c'est un dur. QUICERATI, RIVIERA AS, USHER DE PIENCOURT et XCEED G.T. viseront plutôt une place à priori.

pronos : 7-8-6-5-4

4ème COURSE

KAZAN VRITHOUT nous doit désormais deux revanches. KAKI MOM (origine de rêve) n'a pas encore tout montré. KAMUKANA VRIJTHOUT déçoit un peu actuellement. KEELY QUEEN ER semble progresser à grand pas. KALITA VRIJTHOUT peut se racheter. KIDSPEED VRIJTHOUT sera à nouveau drivé par Jos. KARI HOLLANDIA, KING'S ROAD E et KALITA D'EREBUS se disputeront les petites places.

pronos : 6-3-4-2-1

5ème course

ET VOILA DE MUZE semble être un tout bon cheval. En net retrait pointons que KINGDOM EV et KIRR ROYAL LJ viennent de faire jeu égal devançant assez nettement KOLDING SIDNEY devant KATIA DU CALVAIRE. KIM SPITS vaut mieux que sa musique ne l'indique. KISSMEQUICK, ELTON DU HAM et KISS DU CAILLOU devraient en principe plutôt lutter pour une troisième place au mieux.

pronos : 5-7-2-8-1

6ème course

KEY MOM est capable de remporter cette course. KOSAR E se tiendra à l'affût. ETOILE DE LAHAYE est en quête d'un rachat. EXPRESS DREAM sera conduit par Jos. ENZO DE MORO est régulier. KLASSIC MCQUEEN a quelques gains mais aussi un bon record. ELECTRA DU LOUVAIN, KATINKA JET et KARA BOUCHOUTHOEVE seront les outsiders de la course.

pronos : 5-1-3-8-2

7ème course

JYWIN D'ERPION trouve un lot à sa portée. EROS TRAFO, KELLY ZWARTLAND et KONWAY LIMBURGIA seront de bons adversaires. KRONOS GIFT, JORADE GRAUX et JUDE EV sont réguliers et peuvent surprendre. KIZUNA SIDNEY et KING DE CHIMAY tenteront de surprendre pour les places.

pronos : 8-6-5-7-2

8ème course

Trot monté pour clôturer cette soirée, départ aux élastiques. COCO BONGO devrait avoir à faire à INDY DES ILES et DELSON DU MOULIN. EDE TOSCANA est en forme. ALDO DU HANOY devrait bien figurer. Aux 25 mètres DROOPY et DRAKKAR CLEVILLE possèdent les meilleures chances. DJINN CEHERE et ESTEBAN DE FACQUE tenteront une place.

pronos : 6-7-8-10-4

