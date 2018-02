L’Hippodrome de Wallonie propose son premier grand rendez-vous de l’année ce vendredi

Avec les FINALES DES TROTTEURS FRANCAIS Départ de la 1ère à 17H00 Cheval du jour : 202 DUR D'OREYE Outsider du jour : 505 ZAUNI

1ère course

Les 3 ans en piste avec deux invaincus et un gagnant à deux reprises et une deuxième place : LITTLE BRIGADOON, (meilleur record), LOVER BOY (3 succès d'affilée) et LARADJA VRIJTHOUT (Stal Montjoi). LYNX D'ERPION viendra ensuite au vu de ses deux deuxièmes places (chrono 1.17.9). FILOU DES CHASSES partira en dehors tandis que LAKME devra progresser quelque peu.

pronos : 5-4-3-1

2ème course

Finale L'Amiral Mauzun : DUR D'OREYE est tellement fort et bien engagé. BRUTUS DU QUENNE se révèle et luttera pour la deuxième place en compagnie de d'un certain CRISTAL DES HAYES (qui peut se racheter). CASANOVA DE RICO (toujours au top), CADAJO (courageux) tenteront de former l'opposition. BARON D'AALTER, BRIO DE JANEIRO, CYRIOS et CLAUDE DE BRY auronl'avantage de partir du premier rang derrière la voiture. Citons encore BOGDEN (pas ridicule récemment), COSMETIC (tandem : De Groote-Ebbinge), voire CYRIUS ROSE assez régulier.

pronos: 2-7-4-3-8

3ème course

La finale réservée aux juments. CITY DU SAPTEL vient de gagner en 15.58 sur le parcours. BROOKLYN MEMORY est très régulière. DELIVRANCE possède de la classe mais n'est pas de tous les jours. CALA GRAND LARGE et BELLE ALLURE auront l'avantage de partir en 1ère ligne et peuvent lutter pour un bon classement. DUCHESSE MERITE sera confiée à Jos. DUCHESSE n'est pas la plus rapide et la plus riche mais représente un outsider amusant. BELLE ALLURE vient de gagner et sera D4 aujourd'hui.

pronos : 7-1-6-8-14

4ème course

Sur le parcours du jour (récemment) PROUD OF MY FACE vient de devancer : FORLAN, COUCOU MON NEVEU (en progrès), et JACK LJ. Intrinsèquement : IRON VIVANT vaut ceux-là. FOR SALE (via un bon départ peut s'insérer dans les trois premiers). TOUCH OF WIND BI sera notre favori au vu de son dernier succès. GOODBYE DU MOT peut lui donner du fil à retordre. TROMBONE est capable de tout mais aussi de rien. SESAMO OM peut lutter avec les meilleurs s'il est au mieux.

pronos : 7-8-1-2-10

5ème course

GP Des Flandres (trot monté) traditionnellement disputé à Kuurne. Voilà une belle course au trot monté à Mons (pour la première fois). Devant, au poteau des 2850 mètres, ALI THE BEST, CHARGE VIVANT et surtout ZAUNI tenteront d'aller au bout dès le départ. Aux 25 mètres citons surtout : EXCLUSIVE LANE (Hanna Huygens - top monté), M.T. KING OF CASH (Ready of Cash) et aux 50 mètres (pas évident à priori) : SAFARI DREAM;

pronos : 5-8-3-1-10

6ème course

ETOILE DE LAHAYE va essayer d'aller de bout en bout. EGEE FOR LIFE se montre intraitable actuellement. ELISA D'AMOUR devrait encore se placer au même titre que EXTASE DARBY. ELECTRRA BLUE fait partie des plus riches de la course. EBBA LOTTA peut progresser. ELITE LOVE BLUE (tanderm Engwerda et Ebbinge) ne viennent pas pour rien. ELLA D'ELCHE peut surprendre sans aucun problème.

pronos : 3-5-4-1-9

7ème course

EXPRESS DREAM est le plus rapide et le plus riche voire l'un des plus réguliers. ECLAT DES ILES tentera de se racheter. ELEGRO TER BLEKTE vient de légèrement décevoir. EXCALIBUR DE TORCY accumule les places. ECHIQUIER (sage) devrait disputer l'arrivée. EXTASE DARBYT ne sort pas des deux premiers lorsqu'il évite la faute. EBBA LOTTA peut mieux faire. ELITE LOVE BLUE va représenter 'Engwerda-Ebbinge'. ELLA D'ELCHE peut surprendre.

pronos : 1-7-6-4-5

8ème course

JAEGERMEISTER reste sur 8 victoires et 2 deuxièmes places. FARO SUE HEIKANT a démontré sa forme récente. HERTOGIN FANATIC fait partie des plus riches de l'épreuve. INGE MATIC va encore finir fort. CHARME DU PIEFFORT possède de la tenue. FRIENDLY MOOD (D4) peut se rapprocher du succès ce soir.

pronos : 5-4-2-8-3

9ème course

2850 mètres. JUST MY LOVE est régulier et fait partie des plus riches et des plus rapides de la course. DJANGO DE ROWA devra rester sage d'un bout à l'autre, si c'est le cas, c'est un vainqueur possible. HABIBI et JOLIE SLIPPER devraient au moins disputer les places. BELLA GRANDE est la plus fortunée du lot. EL CAMINO REAL n'est pas incapable de surprendre tout comme DRINGEAT MAURITIUS et DICKSON JASMA qui insistent. IMAIL OCCAGNES sera cité ensuite.

pronos : 3-1-5-6-4

Dernière course du programme pour les minitrotters.

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be