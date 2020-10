L'Hippodrome de Wallonie propose non pas une mais bien deux réunions ce mardi à Ghlin, après-midi tout d'abord avec les galopeurs

L'Hippodrome de Wallonie propose non pas une mais bien deux réunions ce mardi à Ghlin,... 1ère course à 15h15 Cheval du jour : sélectionné dans la réunion de trot en soirée Outsider du jour : 102 GOLDEN BOY 1ère course Par rapport à la course disputée sur le même parcours (2850 mètres) le 28 septembre : FIRST CONDE, GOLDEN BOY et L’ASSAUT SIX devraient encore lutter pour la meilleure position. DEDUCE peut mieux faire et BRINKLEY KATIE aura plus de mal de se rapprocher des précités. ALL ROUND mériterait de gagner une course. DEVILIN affronte une distance quasi inédite pour elle et ce sera le cas également pour TONFOLGE (C.V.D.Recke). Pronos : 2-3-4-8-1 2ème course 1500 mètres à couvrir avec ANDERSSON, il vient de terminer 3ème sur le parcours mais n’a pas hérité d’une meilleure place à la corde aujourd’hui. Récemment, AUTUMN TONIC a semblé transformé en s’imposant la dernière fois, va-t-il confirmer ? BARBADOS BOB terminait deuxième devant SAGEHOPE, revanche possible. Deux semaines plus tard, c’est BARBADOS BOB qui devançait AKOHOL et SOME NIGHTS . FALLING WATER a sûrement besoin de courir tout comme COLOR CODE. FIRE LINN a bien couru dans des lots touffus et semble posséder de la qualité. ICE COOL se fait un peu vieux. Pronos : 4-5-7-8-3 3ème course Conditionnel cette fois. ROYAL DIPLOMAT n’a pas encore couru cette année mais a démontré des moyens certains en France. MELODINO n’hésite jamais à se déplacer et en venant à Mons c’est sans doute pour s’imposer. OPERATIVE a terminé 4ème sur ce parcours (décevant) au mois de septembre et vaut DOLYNSKA. HIGGY’S HEARTBEAT déçoit quelque peu depuis son arrivée en Belgique. AHRAAM n’a pas mal couru pour sa rentrée et a déjà nettement dominé WHAT SECRET. HAZM a été repéré par Joeri Goossens ! JILBAAB a de la qualité mais peut encore avoir besoin de compétition. ARCORDIA vient d’être battu par un cheval irréprochable. FLAUNT IT ne cesse de descendre de catégorie et vient enfin de terminer deuxième. GOOD TYNE GIRL pourrait se plaire sur cette piste. Pronos : 2-1-7-10-11 4ème course Le Prix Maison Van Gogh. 2100 mètres pour ce handicap. GREYBYCHOICE vient de terminer à plus de 50/1 sur ce parcours. MATHISON peut encore devancer LUGANO, par contre, cela se resserre entre HIGH DRAW et MATHISON. ALHAMMER était nettement dominé ce jour là. DIARISSA va retrouver la forme petit à petit. SIMMANTOV court avec les œillères australiennes et part d’une corde plus facile que la dernière fois (9 au lieu de 14). SNOWDROP avait très mal couru lors de sa dernière sortie à Mons. AMERICAN CITY est une petite valeur. CAPITAL GEARING aura besoin de courir. KINGS LYN n’a plus gagné depuis juillet 2019 sur le gazon français. ANOTHER EPISODE risque d’être en gros manque de compétition. NICE ARTY n’y est pas pour l’instant. Pronos : 7-3-4-2-1 5ème course Chevaux arabes. VIHO D.A. vient de terminer à la 4ème place d’un lot touffu sur une distance plus courte. Le 14/09, VIHO D.A devançait ERMIRAATY, JAMAS D.A. et AMMAR IBN ANJALI. MUNTASER AL KHALEDI dépend de l’entrainement Collington. RAFEEF a déjà battu la plupart des ses adversaires très facilement. AL FAHL D.A. aura encore besoin de courir. LAMET SHAMEL hérite du petit poids de la course. Pronos : 6-5-1-2-4