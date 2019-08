L'Hippodrome de Wallonie propose ce mercredi une des rares réunions mixtes - Hainaut matin -... 8 courses, 7de trot et la dernière de galop Départ de la 1ère à 18h22 Cheval du jour : 504 ZODIACO AS Outsider du jour : 111 ETOILE D’ARDRICA 1ère course 2850 mètres à couvrir. DRINGEAT MAURITIUS, COMME IL FAUT, ETOILE D’ALDRICA et BACCHUS D’ARTHIRO seront des outsiders convenables pour les places. DUXELLE trouve un bon engagement. DRAKKAR D’YVETOT peut se racheter. CRACK DE NEUVILLE est bien disposé en ce moment. FORBAN DES RACQUES sera D4. EPINARD et DECISION sont réguliers pour les places. DEFI DU THEYS peut apporter un nouveau succès à K. Depuydt. Pronos : 10-4-7-9-11 2ème course DECLIC DU GADE sera D4 et reste sur une victoire. CADAJO, ETOILE DE LAHAYE, BIASINO GERASINO,DAYSIMONEY RINGEAT et EGEE FOR LIFE seront plutôt cités pour les places. DITO QUICK devrait se racheter. ENOLA PENGUY court souvent mais à bon escient. DIANE D’IDEF se cherche actuellement. DARIUS DU LOIR fera partie des chevaux en vue s’il trotte d’un bout à l’autre du parcours. Pronos : 1-6-10-13-11 3ème course GABBYTO, JANA TRAFO et HECTOR TER BLEKTE cherchent leur meilleure forme. INVINCIBLE BOLETS a très rarement déçu depuis le début de sa carrière. JR DIESSCHOOT a remis les pendules à l’heure la dernière fois. ICARTE T sera le seul D4 de l’épreuve. JARRAH BOLETS termine souvent en tête des battus. GIGANT WELL possède une très belle pointe de vitesse. ITOKI DU LOMBART peut encore prendre un bon chèque. JESSY JET VG vient de se mettre deux fois au galop. DIEGO DELAVERA fait souvent l’objet d’une bonne note. Pronos : 8-5-4-6-11 4ème course JYWIN D’ERPION tentera de se racheter. KINGSLAND M vient de terminer 2ème. KENTYCKY SA se cherche actuellement. MYA DU CALVAIRE est régulière dans l’ensemble. LOUIS reste sur 5 succès de rang. MINNIE DI BIANCA peut accéder au podium. KADABRA BOLETS est D4. LINDSYS’ ROAD E possède une belle musique. ITS EMPIRE se contente souvent de bonnes places. LIEBLING E peut se racheter. KRONOS GIFT peut se placer s’il reste au trot d’un bout à l’autre. Pronos : 5-4-1-8-7 5ème course JASMINE EV et COVER GIRL seront redoutables pour une place. ZODIACO AS manque d’expérience mais c’est un bon cheval. KONWAY LIMBURGIA fait toutes les arrivées. EVITA CROWN sera un bon outsider. EGON PIT déçoit rarement. ICARUS D’EREBUS fait partie des plus riches et des plus rapides. Pronos : 4-3-6-8-2 6ème course IMPRESSED BY YOU devra aller plus vite pour terminer dans les trois premiers. JET STREAM NN déçoit un peu pour l’instant. ICE LAGON DC et GEISHA PAN sont irréguliers. LET’S DREAM MELODY fait souvent la faute mais peut surprendre. LEGENDE LJ et LORD OF LOVE retrouvent la forme. KARA BOUCHOUTHOEVE est capable d’un bon résultat dans ce lot. LUXE HILLPERON peut se placer. Pronos : 12-3-5-9-4 7ème course Course au trot monté. Seul DANCER FOR MONEY rendra 25 mètres. COCO BONGO est au top. ALI THE BEST cherche une victoire. SCISSORS peut se révéler. BOYFRIEND ne répète pas toujours ses bons résultats. UCALAYI BI est moins performante actuellement. HYSTOIRE D’ERPION ne devrait pas terminer loin. DALERO DE FACQUE trouve un bel engagement. Pronos : 1-6-9-3-8 8ème course On termine avec une course de galop réservée aux chevaux arabes. SUMAN D.A. a battu JAMAS D.A et BLITTERS PACO à Waregem. DAKARE DE L’ARDUS a couru des lots convenables. EMIRAATY défend une casaque prestigieuse. MESSI devrait bien courir. ZIGGY D.A. et RAMSES D.A. seront des outsiders aux places. JAMILA P peut manquer d’expérience. PYTA D.A. a devancé SHAPPA D.A. récemment. Pronos : 4-3-1-6-2