L'Hippodrome de Wallonie propose aux amateurs de trot un rendez-vous de 9 courses

9 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 18H22 cheval du jour : 206 ENOLA PENGUY outsider du jour : 306 APOLLON DU LOISIR

1ère course

ARENDELLE a 5 ans et trouve un magnifique engagement. SCISSORS reste sur une victoire et possède un excellent record. ICARE T est au top. IDEAL PONT VAUTIER est très régulier. HAVANA PALACE luttera pour une place. HUNTER MONTANA devra composer avec son numéro de départ. GALILEE a surpris l'autre jour. LICKETYCLICK fait toutes ses courses. SAMSON RIS et ICEMAN restent sur de bonnes perfs. GENERAL LEE jouera également son rôle d'outsider.

pronos : 2-3-5-6-14

2ème course

FORTUNA VICI peut surprendre. EGON PIT fait quasiment toutes les arrivées. ENOLA PENGUY sera peut-être la favorite avec Jos. DJINN CEHERE découvre un engagement en or. ETOILE D'OCCCAGNES nous doit deux revanches. ECHO DE CHANTEINS est une belle acquisition pour la Belgique. DJO DE NAPPES est un outsider valable. FLUPKE PAN rencontre un lot à sa portée. FORLANDO devrait progresser.

pronos : 6-4-5-8-10

3ème course

1750 mètres. COMMANCHERO BEACH mérite un succès. VIKEN est un cheval dur. CASANOVA DE RICO ne terminera pas loin du gagnant. CITY DU SAPTEL est à racheter. CHARMEUR DES HAYES de de gagner 4 de ses 5 dernières courses. APOLLON DU LOISIR est très méritant. DREAM CROWN a sa chance.

pronos : 5-4-3-6-1

4ème course

FREADINIO devra aller plus vite ce soir. ENVIE DE LINE est un outsider dans cette épreuve de qualité moyenne. ESMERALDA PAN dépend d'un entourage très adroit. DRAGIBUS ESDAY est D4. EXACT D'OCCAGNES a sa chance comme bien d'autres. FLYING JET cherche un podium. DYNAMITE DU CARHOG est une concurrente dont il faudra se méfier. FANTASIA WILD n'a que 4 ans et devrait progresser.

pronos : 3-14-9-8-4

5ème course

JACKPOT DE POTIRON peut mieux faire que récemment. LAST WINNER est une gagnante. JOTELLO VRIJTHOUT trouve un lot à sa portée. KALI MAGNUS et KEBIR MATIC restent sur de bons résultats. BEAUTY FLOWER CG possède vitesse et régularité. KELLY ZWARTLAND, KHALI MAGDALON, KAMBORA et KAJ MAGNUS n'ont rien à se reprocher mais partiront d'un numéro de départ pas si facile à négocier.

pronos : 2-10-4-5-8

6ème course

MIRACLE YANKEE, KYWI DE CORTA et BELIEVE ME CG peuvent se disputer la victoire. REGIMENT est rapide. RASPUTIN LG peut faire un truc. EXCEPTION SMART peut se réveiller. ICARUS est généreux. FORTIS JB reste sur un succès et sera D4.

pronos : 3-4-6-9-5

7ème course

Les amateurs en piste. KINGDOM EV cherche une victoire. EASY GOING BR est entraîné en Hollande et ne vient pas pour rien. KAISER LANTERN ne cesse de se distinguer. JAECON VRIJTHOUT va lutter avec les meilleurs. KING'S ROAD et DANDY FELLOW vont lutter au moins pour les places. UNIQUE AFFAIRE est loin d'être hors du coup.

pronos : 4-5-2-1-3

8ème course

La coupe des 4 ans. LOVE IT EV peut mieux faire. LYNX D'ERPION sera le favori. LA LUNA VRIJTHOUT est un peu juste à ce niveau pour le succès. LUCKY BASE est un cheval qui ne renonce jamais. FELICITA MARIE, LILOU DU LAUZET et LUXE HILLPERON viendront ensuite.

pronos : 2-4-1-3-6

9ème course

Et dernière épreuve de cette réunion. Trot monté. Rendement de distance à partir du 6 : EVEIL DES SENS. Et justement il sera notre favori devant ELITE LOVE BLUE. ELVIS DES ILES reste sur une 2ème place. ECHO DU PERTHUIS peut se placer tout comme DELIT MINEUR.

pronos : 6-8-3-5-4

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be