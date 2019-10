L’Hippodrome de Wallonie présente une réunion de 8 courses - Hainaut matin - 07/10/2019 8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère course à 18H30 Cheval du jour : 113 KELSEY EV Outsider du jour : 408 CYRIEL D’ATOM 1ère course JYWIN D’ERPION découvre un engagement idéal. KAAIMAN D’HOEVE peut aller loin dans un bon jour. KENTUCKY SA déçoit un peu ces derniers temps. LOUIS vient d’effectuer sa course de rentrée. LUXE HILLPERON surprend parfois. KIDDY VR n’a rien à se reprocher. L’AS DU CALVAIRE est un métronome. LUNAVITA manque encore un peu d’expérience mais a montré des moyens. ELODIE D’HUSDINE mériterait de gagner une course. KELSEY EV vient de gagner en laissant très bonne impression. Pronos : 13-11-8-3-9 2ème course DIVA DE CABERT respire la grande forme. EXPLORER QUEEN est délicate. AMBER D’ATOM se place assez souvent. Pour FLUPKE PAN cela risque encore d’être tout ou rien. BACCHUS D’ARTHIRO est sur son parcours. DECISION vient de s’imposer à Kuurne en devançant nettement EDELWEISS SEPTHEMA. DYNAMITE DU CARHOG constitue une belle possibilité au moins pour les places. CYLOO D’ERPION peut récidiver. ELIOT DEELE est inconstant. FANTASTIC SAM devra surtout rester au trot. EXOTIC peut surprendre. Pronos : 5-11-1-10-14 3ème course FLASH SPECIAL revient en forme. ERCULE DE NAVARY sera D4 pour tenter de profiter de ce bel engagement aux gains. ELVERA tentera de surprendre. DIAMANT D’HERMES devra éviter la faute. DAISYMONEY RINGEAT vient d’obtenir une belle 3ème place. DIANE D’IDEF cherche sa meilleure forme. DARIUS DU LOIR collectionne les accessits. FLAMENCO FAC devra partir du numéro 9. ALEXIS BLEU va encore bien finir. EAGLE DU CALVAIRE méritait de s’imposer la dernière fois. EXTRA DE CRENNES possède pas mal d’atouts mais devra aller un peu plus vite que d’habitude. DIEGO D’HERMES est au top. DELICIOSO n’a pas eu le parcours idéal la dernière fois. Pronos : 5-8-6-14-13 4ème course Départ aux élastiques sur 2850 mètres. JACK LJ tentera de surprendre. CRACK SUMMERLAND a déjà très bien réussi sur le parcours. HIGHNESS WORTHY est en forme. VALDERIC reste sur des performances peu convaincantes. AS DE MUZE vient d’effectuer deux courses de rentrée au trot monté. DESIREE ne semble pas au top de sa condition. DIVINE DE NAVARY vient de gagner un quinté sur la petite piste de Vincennes. CYRIEL D’ATOM retrouve un lot à sa portée. Pronos : 7-8-3-2-5 5ème course HIGHLIGHT fait partie des plus riches de la course. ICARE TER PUTTEN vient de renouer avec le succès. CHILLING RAINBOW fait toutes ses courses. KAMUKANA VRIJTHOUT surprend de temps en temps. HAPPY OCCAGNES devrait se racheter. KYWI DE CORTA mériterait de gagner. KIDSPEED VRIJTHOUT est D4. KRACK DU CLOCHER a montré qu’il revenait au mieux. LILOU DU LAUZET possède une belle musique. JOLIE WILLIAMS et JYNA D’ERPION reviennent en forme. JADORE SUGAR est un métronome. Pronos : 4-7-16-12-10 6ème course 1750 mètres. COOPER PERON tentera encore un petit lot. JAZZ D’OVER se présente sur son meilleur parcours. IMMER BUTTERFLY possède le meilleur record. JANA TRAFO est en grande forme. FLASH DU LARGE mériterait un podium. VIVE LE VENT n’effectue pas le déplacement pour rien. ELEE DE TEDD devra éviter la faute. IDEAL PONT VAUTIER termine régulièrement dans les deux premiers. VICTORYMOKO est devenue sérieuse. Pronos : 6-3-8-2-9 7ème course Manque de forme pour plusieurs participants. CONCERTO peut se réhabiliter. DRUGSTORE BONBON n’est pas toujours régulier. DESSINATEUR est présenté par Y. Teerlinck. BUCELIO VERDERIE profitera des défaillances. BOYFRIEND vient de terminer 3ème. EGO DE LA MORTRIE peut surprendre. DOMINO STAR obtient de temps en temps une place sur un podium. EGEE FORLIFE termine souvent en tête des battus. COOLZEN DE JERVI est dans le même cas. DIVINE DE JAVA semble moins bien en ce moment. FILOU REVE est un bel outsider. Pronos : 6-14-4-9-3 8ème course Trois chevaux restent sur une victoire : KATINKA JET, EROS DU BIS et LIEBLING E. MYSTIC MOM est un cheval de qualité. Les deux ‘Corbanie’ : KARI HOLLANDIA et MYSTERIOUS MOM devront surtout éviter la faute. ELEGANT FICHTER avait gagné en créant une surprise. ERMINE DU RYS fait toutes ses courses. LARRY MOM devra partir du 2ème rang. Pronos : 3-10-2-6-9