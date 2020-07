L'Hippodrome de Wallonie ouvrira son ovale à 11h pour la réunion de ce samedi

8 COURSES AU TROT Ouverture de la réunion à 11h ! Cheval du jour : 204 FORTUNA JIJO Outsider du jour : 410 CHAMPION LACTE

1ère course

en formule Prémium. FARMONY DE JUPILLE sera D4 , gagnante possible ! FURAC DE VALFORG (vu son chrono) devrait disputer l’arrivée. EMMA CROWN connaît la piste sur le bout des sabots. FLAMING GLORY n’a jamais déçu. GIPSY D’ERPION va se racheter si elle reste sage. FANDANGO BAR est associé à Jos Verbeek. GERENCA est déjà sérieuse. GIRL DE DUFFEL a les moyens de surprendre. FORTUNA DE JANA est avec Frans.

Pronos : 4-3-1-15-2

2ème course

Le groupe B. GALINA DE LAHAYE, FIORTUNA JIJO et EROINE DU THENNEY peuvent se disputer la victoire en partant de la première ligne derrière l’autostart . ECHO DU PERTUIS devra rester au trot pour obtenir un bon résultat. GARVROCHE PACO n’a pas mal débuté. FIONA SPEEDHYCAT peut surprendre à belle cote. FAKIR DU BUISSON s’améliore lentement. ECU DE JANEIRO devrait disputer activement l’arrivée. FANIKA DUMOULIN possède de la vitesse.

Pronos : 4-5-3-16-6

3ème course

Le Prix de L’IMALAYA . 2300 mètres à couvrir. LOBORGA DC peut mieux faire. MAGOT DES RABOTS confirme actuellement ses moyens intéressants. LUNAVITA revient au top. MASSIVE ATTACK sera inévitablement le grand favori. KUISY FD revient au top. LED ZEPPELIN peut encore se placer sur le podium tout comme MAGIC DE MORGANE. LIBERO D’HOPPE est extrêmement régulier. MDE LA FUTAIE est loin d’être à dédaigner pour les places. LUKE WINNER est incontournable.

Pronos : 5-6-2-13-3

4ème course

JYBOS D’ERPION va bien courir. KAKI MOM semble être une bonne base pour les multis. ECHO D’OCQUE reste sur d’excellentes perfs. KITANA NOVEMBER reste fidèle à elle-même : courageuse et très régulière. LARRY MOM cherche un succès. CHAMPION LACTE peut se réveiller. KYRAL D’ERPION ne déçoit jamais (reste son numéro 11 à négocier derrière la voiture). KRIPTON (s’il reste au trot) sera dangereux. EROS DU BIS viendra à vous surprendre et qui sait dès aujourd’hui ?

Pronos : 5-4-1-9-10

5ème course

HOUBA DE CRESSY se présente sur sa meilleure distance .DANDY FELLOW n’est pas incapable de l’emporter. KLASSIK MCQUEEN est D4 et peut mieux faire. DEMONA TER BLEKTE cherche un succès. ICARUS vaut mieux que ses dernières sorties. FLUPKE PAN reste capable de gagner une course comme celle-ci. IMPERATOR STAR va se racheter pour une place au moins. IMAGINE VAN HEREND reste un client sérieux. MIRACLE YANKEE et LULY MOM sont des gagneurs.

Pronos : 2-3-12-13-11

6ème course

2850 mètres pour cette 6ème course (autostart). De très bons chevaux au départ. DORLANDO DE DUFFEL mérite au moins une place dans les trois premiers. APACHE JELOCA à tendance à se défaire un peu. CATSOUS est un dur. BOGDEN est au top. FORTISSIMOKO peut tous les battre. DOLESMIE MERITE tente de retrouver sa meilleure forme. ALOES PHIL, BARON D’AIRPET (surtout) et BERING DU GOUTIER vont lutter au moins pour les places.

Pronos : 7-4-8-2-3

7ème Course

On passe en ‘on line’ pour ce 7ème rendez-vous. JELKO LOGEVELD est régulier. KENTUCKY GALA cherche sa meilleure forme. MISTER FEE alterne le bon et le moins bon. LARS BOUTCHOUTHOEVE cherche un podium. MISTER BUTTERFLY est un bon cheval. MY LOVE HD est régulier tout come MYLORD HARDEMPONT (encore plus fort). MARTY DE CORTA doit impérativement se calmer pour encore terminer sur le podium. LOWI DE SPAGNIE est de toutes les arrivées. MOUNAC LOLAS est un métronome âgé de quatre ans. MONTANA JP (pour lequel ce sera tout ou rien), MISS DU CHATAULT reste sur deux disqualifications et LOU DIAMOND est un brave cheval.

Pronos : 3-9-8-16-14

8ème course

Trot monté pour terminer la réunion, rendement de distance à partir du numéro 9 : MILLE D’ATOUT : qui manque un peu de forme. L’ETOILE DC vient de terminer deuxième. EXACT D’OCCAGNES est capable de surprendre. DELSON DU MOULIN (via un bon départ) et CRYSTAL PASSION vont faire mal à leurs adversaires tout comme FIBONACCI. JANA DE BRUCOM semble difficile à battre. HERTOGIN FANATIC, BUCELIO VERDERIE voire ALEXIS BLEU et FLASH DU LARGE ne sont pas hors du coup.

Pronos : 12-5-7-15-16

