L’Hippodrome de Wallonie ouvre ses portes mais cette fois sur le temps de midi

6 COURSES AU GALOP Départ de la 1ère à 12H10 Cheval du jour : ROMANTIC ANGEL 301

1ère course

AVE ERIA vaut mieux que sa dernière course. AGADEER reste sur une bonne deuxième place en devançant de peu EXPEDIATE. BOCCA REGIA s’est bien adapté à la piste de Mons fin décembre. TERMSNCONDITIONS fait toujours ce qu’il peut face à de tels adversaires. SOME NIGHTS n’a pas confirmé sa victoire surprise pour le moment. Sur ses performances de 2017, JORDAN´S TIGER détient une première chance.

2ème course

ISANDRO reste sur un beau succès face aux mêmes mais il a été pénalisé au poids. LINDSAR cherche sa course depuis le début de l’hiver et vient d’être devancé par MONOCLE. MESIMA retrouve un handicap après avoir déçu dans un conditionnel la dernière fois. Le vieux SINDACO a encore de beaux restes comme il l’a prouvé en devançant la plupart de ses adversaires du jour fin décembre.

3ème course

Malgré la montagne de poids, ROMANTIC ANGEL qui a déjà porté victorieusement 73 kg sur le tracé en décembre peut encore faire merveille. SMIDGEN vient de renouer avec la victoire. BETTER VALUE, MONSIEUR MEL et TEAJAN ont déjà brillé sur ce parcours. BOP IT le découvre mais pourquoi pas une révélation ?

4ème course

Un réclamer assez ouvert. Troisième à Compiègne en juillet, NANI fait sa rentrée. On lui préférera l’autre allemand NASHIK qui ne rentre pas mais a quelques titres dans son pays. Les débuts montois de ONESARNIESHORT ne sont pas mauvais. EMIRATI SPIRIT sera compétitif pour les places tout comme PARADISE LAKE.

5ème course

Tous contre HAARIB dans cette course qui enchaîne les bonnes performances à Mons. Le poids peut toutefois permettre à LADY DONCASTER de l’accrocher. ESKALIBUR va découvrir la piste mais a quelques bonnes performances à son actif en Allemagne. SILVER TREASURE et OPERATIVE sont à suivre également

6ème course

La victoire devrait se jouer entre SALIMERA et FINN CLASS qui vont tenter tous les deux de doubler la mise, SIMMANTOV très régulier et VAPORETTO CAPRI qui a prouvé avoir des moyens. SINGAPORE SPUR, CIMA NOA et WINALDO viseront une place.

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be