L'Hippodrome de Wallonie ouvre ses portes aux mercredis de courses durant tout cet été

7 COURSES AU TROT Ouverture de la réunion à 11H30 Cheval du jour : 701 OUT OF THE SLUMS Outsider du jour : 205 DITO QUICK

1ère course

Course réservée aux amateurs. CRACK DES PRES peut enfin terminer sur un podium. INTERNATIONAL a gagné la dernière fois. HAVANA D’HOEVE peut compléter un multi. ICAR DE LOOK trouve un engagement à sa mesure. FLAMENCO CEHERE devrait se racheter. KIM SPITS mérite de terminer sur le podium. FIFTY D’ERAH est un outsider possible. IMPERATOR STAR a 8 ans. LIEBLING E, JUST INTIME E et EXOTIC sont irréprochables.

Pronos : 2-1-6-11-12

2ème course

Le Prix Eurotiercé. BRAVO WELL court très bien actuellement. EXTRA JET et BOLERO DES HAYES ont leur chance pour les places. DITO QUICK vaut mieux que sa musique récente. ESTEBAN DIESCHOOT est irréprochable. ELTON TRAFO peut créer une belle surprise. C’EST MAJYC va tenter de mieux faire. DUC DE TYROLE et CHARMEUR DES HAYES constituent l’entrainement de Carine Desoete (toujours redoutable).

Pronos : 7-1-2-5-10

3ème course

2850 mètres. LETINA SUNSHINE est vraiment très bien engagée. HIGHLIGHT se place une fois sur deux. ERMINE DU RYS peut gagner. KYWI DE CORTA possède quelques moyens. CORLEONE se révèle. BACCHUS D’ARTHIRO peut compléter un multi. IRIS BALDWIN est D4. EXPRESSO DELADOU et HONORE D’INVERNE ne sont pas hors du coup sur ce parcours.

Pronos : 9-4-6-1-2

4ème course

16 partants. DEFI DU THEYS est très bien engagé aux gains. EPINARD ne gagne pas. EIGER DE JEMA peut se retrouver. FAIRWAY DIESCHOOT est plutôt irrégulier. EDENE D’IS part devant cette fois. EXTRA DE CRENNES n’a pas mal couru la dernière fois. ENIGME va se placer avec un bon parcours. ESTANCIA est un peu limite actuellement. DARTOIS reste en super gros retard de gains.

Pronos : 16-1-2-12-5

5ème course

Série Belgian Darby. JYWIN D’ERPION est prête. LORRE HALL VO est une gagneuse. GOSSIGNY cherchera une nouvelle place sur le podium. GRACEFUL BOKO en forme sera (D4). LOUIS tarde à se retrouver à moins qu’il ait atteint ses limites. MYRTHE DES BOIS a eu un beau passage il y a quelques mois. KOLIN DE LA FUTAIE va encore lutter pour le succès. EVEIL DES SENS est plutôt irrégulier. EROS DU BIS peut faire mal.

Pronos : 8-1-2-3-5

6ème course

EBBA LOTTA n’est jamais battue pour une place. DIAMANT D’HERMES est sous estimé. HECTOR TER BLEKTE prends des places à gogo. JAMBORA est D4 et peut une nouvelle fois l’emporter. INVINCIBLE BOLETS cherche un succès. GHAEDRA VIVANT est un peu dans le même cas mais dans une moindre mesure. INVIT KELLER DH ne décevra pas du moins pour le trio. JESSY JET VG retrouve ses sensations.

Pronos : 5-4-3-2-8

7ème course

Septième et dernière course. OUT OF THE SLUMS vient pour gagner (le grand favori en principe). CEZAR H tentera mieux cette fois. CJ’S PHOTO garde son courage légendaire. BUDETS LASSE va se racheter. CESAR CHARISMA, JACK LJ et FORLAN seront plutôt retenus pour la troisième place.

Pronos : 1-7-5-6-4

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be