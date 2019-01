l’Hippodrome de Wallonie fait la part belle aux galopeurs aujourd'hui

6 courses de galop Départ de la 1ère à 10h50

1ère course

HAARIB aligne les bonnes performances. DIGITALIS vient de battre l'excellent Winsperwind. KREUZ AS vaut mieux que sa dernière course. On ne peut rien reprocher à la brave MESIMA.

2ème course

Quelques chevaux tournent autour du pot dans cette épruve et ne devraient pas tarder à s'imposer. C'est le cas de MONOCLE, QUIVIRA, L'AVIATEUR et LINDSAR. Attention au vieux SIR BRUNO toujours capable de surprendre.

3ème course

BASILLUS vient de gagner aisément et peut tout à fait doubler la mise. NABATEA n'a courru que deux fois en Allemagne et trouve un poids favorable. MOD a nettement déçu la dernière fois. ORIENTAL KHAN cherche sa course. CIMA NOA et SOLAR ROCKET viendront ensuite.

4ème course

MOREVER a quelques bonnes lignes en France qui devraient lui permettre de jouer un premier rôle ici. EXPEDIATE reste sur plusieurs bonnes sorties. NAZIBA a pris de nombreuses places en Allemagne mais n'a plus couru depuis juillet. OPERATVE va courir en progrès après sa rentrée. BATTLE OF BOSWORTH mérite une place sur ce qu'il vient de faire.

5ème course

SIGNS OF SUCCESS vient de s'impose à la lutte sur ce même tracé. GO MILADY cherche sa course avec application. MATHISON est très régulier. Sur une ancienne valeur, INKERMAN peut s'imposer.

6ème course

On termine avec une belle course. CLOUD vient d'être battu d'un nez par ZING mais il le retrouve avec un avantage au poids pour prendre sa revanche par rapport à la dernière fois. JAMIE'S VENTURE et AVE ERIA sont réguliers. KLONDIKER aussi mais il tombe dans une première épreuve cette fois. TIKTHEBOX mérite aussi un large crédit.

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be