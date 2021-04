L'Hippodrome de Wallonie entame le mois avec une réunion réservée aux galopeurs

Programme de 6 courses

Départ de la 1ère à 11h30

Streaming en direct sur www.hippodromedewallonie.be

1ère course

Le 18 mars dernier, CONTROVENTO s'imposait en devançant de sept longueurs GALENA (deuxième), RED ROCKY (troisième), FRUIT SPIRIT (quatrième) et VUE DU CIEL (cinquième). Une arrivée qui peut se répéter entre ceux-là mais les nouveaux venus LURO et ALL PRINCE sont à prendre en considération.

2ème course

BLACK ISLE BOY reste sur un succès sur ce même tracé devant ROMANTIC ANGEL qui ne gagne plus mais qui est très régulière. BLAZED rentre mais sa qualité n'est plus à prouver à Mons. MONSIEUR MEL et QUIET WORD viendront ensuite.

3ème course

NILSON est revenu en forme, il faut en profiter. AUTUMN TONIC fait toutes ses courses. S'il s'adapte à la piste, ROBERT aura son mot à dire. En valeur pure, CAMPIONE peut s'imposer. ARRIBA DE TODA et NYMFCO sont aussi capables de bien faire.

4ème course

BLUE TANGO vient de battre à la lutte l'excellent STONE THE CROWS, une référence à Mons. WHEN COMES HERE va découvrir Mons et malgré un numéro en dehors, il peut se révéler avec un bon parcours. ROZANNE cherche sa course et elle est idéalement placée dans les stalles. SHISO vaut mieux que sa dernière course. EXPEDIATE et SOME NIGHTS peuvent aussi bien faire.

5ème course

PEAKY BLYNDER peut doubler la mise. SIR CHANCEALOT est régulier à Mons mais ne gagne pas. Après une longue période de disette, CADEROUSSE vient de remontrer le bout de son nez.

6ème course

UMRAN sera le grand favori de la course. Mais EL ZARKA D.A. a de l'expérience sur cette piste. HORUS DE BOZOULS viendra pour une place.