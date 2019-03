L'Hippodrome de Wallonie accueillera 9 courses de trot à partir de 18h

9 courses de trot Départ de la 1ère à 18h00

1ère course

1750 mètres. DON JUAN DE MOERES est en quête d’un rachat. DIABLE MAUVE a mieux couru récemment. DROITS DE L’HOMME peut mieux faire à Mons. CHARMEUR DES HAYES sera D4. CAID DES FOURCHES surprend lorsqu’il reste au trot. APOLLON DU LOISIR hérite d’un numéro défavorable. DO SI LA a bien couru récemment. CONDOR SKY et BALBUZAD sont réguliers dans l’ensemble.

2ème course

Prix La Capelle. DIEGO D’HERMES présente pas mal de garanties. ENZO MERITE peut surprendre. COMME IL FAUT reste sur une 3ème place. ENJEU DU GOUTIER peut apporter une victoire à S. Steevens. DRINGEAT MAURITIUS reste un bon client. EPINARD surprend souvent à belle cote. ETNA WILD n’est pas hors course.

3ème course

KAISER LANTERN reste sur 5 succès et 2 deuxièmes places lors de ses 7 derniers parcours. DIVINE DU VERNE possède plus de qualité que l’on pourrait le penser. ICARE TER PUTTEN fait toutes ses courses. LITTLE BRIGADOON est la base pour les combinaisons. FRENCH QUICK (avec Jos). KYWI DE CORTA est en forme. KATIA DU CALVAIRE peut se placer tout comme KIM SPITS.

4ème course

Deuxième épreuve du Prix de La Capelle. DALIOS DE GUEZ a du mal a gagner sa course. DREAM MADRICK est capable de l’emporter quasi de bout en bout. EAGLE DU CALVAIRE a mieux couru récemment. EPERVIER cherche un podium. EASY DESTIN dépend d’un tandem en forme. DIVINE DE JAVA est au top. EUREKA ERBLINAIE peut surprendre.

5ème course

2850 mètres réservé à des chevaux de classe. TOM T. HALL cherche sa meilleure forme. AMI DU PRESSOIR vient de la retrouver. SPECIAL OFFER dépend d’un entourage très adroit. NOW OR NEVER FLAIR s’essaye à Mons. IRON VIVANT revient au mieux. CJ’S PHOTO est courageux. EAGLE B BUTCHER, XCEED G.T., TITAN VEPIMI et ARGOVIE ne sont pas battus d’avance.

6ème course

MAD DIVA est revenue à 100 % de sa forme. PROUD OF MY FACE luttera encore pour les places. JOY RIDER DE YH déçoit parfois mais rarement. BROOKLYN MEMORY et DELICE ROYAL seront vus plutôt pour les places. KEES BOKMA est capable de se réhabiliter. ELINKINE sera un outsider possible aux places.

7ème course

ETNA REYNALD devra aller un peu plus vite pour revendiquer un bon résultat. KANAQUE D’AUSSY DC est confié à Raf. Depuydt. KRONOS GIFT et KOLDSTAR DIESSCHOOT sont biens situés derrière l’autostart. KADO VIVANT est le plus rapide de la course. LUCKY ONE ER, KALYPSO EV et CHAMPION DE TONGRES partiront à l’extérieur. EXODUS PALACE et JULIE CAV EV constitueront sans doute les meilleures chances du deuxième rang derrière l’autostart.

8ème course

Sept partants de qualité. DREAMBOY HORNLINE peut se racheter. CELTIC AR CARAC peut surprendre. INVINCIBLE BOLETS se place souvent. BELLINO VERDERIE court bien en ce moment. UCALAYI BI et JOEPIE SLIPPER sont les chevaux à battre. GABBYTO a un peu dur en ce moment.

9ème course

Les apprentis et lads jockeys en piste. KYLOU DE FOSSES n’es vraiment pas un cheval d’apprentis mais vient de bien courir et sera confié à S. Uyttendaele. EXOTIC cherche un podium. JACKPOT DE POTIRON devrait est une des bases pour les trios. DJO DE NAPPES est régulier et bien drivé. DIVINE GRAUX devrait pouvoir se défendre.

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be