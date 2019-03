L'Hippodrome de Wallonie accueille 8 courses de trot aujourd'hui

8 courses de trot Départ de la 1ère à 18h22 Cheval du jour : 306 GOOFY GREENWOOD Outsider du jour : 407 ELENCIO

1ère course

On débute avec un 2850 mètres. Hugo Langeweg jr fait le déplacement avec GIANT STARLAKE qui dépend de son entraînement, attention ! JESSY JET VG reste sur 3 succès de rang. ASTA LUEGO trouve un bel engagement. LUCY BASE alterne le bon et le moins bon. LINDA DE WOOD HP semble progresser à grands pas. DALIOS DE GUEZ possède du fond. GEORDIE reste capable d'un truc. ELIXIR CASTELETS est un bel outsider. CECILE TER BLEKTE sait finir très fort. KING'S ROAD est régulier.

pronos : 5-3-12-1-7

2ème course

JOY RIDER DE YH est meilleur que l'on ne peut le penser. KAELA VRIJTHOUT cherche sa course. CITY DU SAPTEL est de retour. PANTIN est à juger (D4). EDGAR FLEVO a sa place dans les 4 premiers. HEINZ HEINO collectionne les bonnes perfs. DREAMBOY HORNLINE peut se placer. JULIETTE D'ERPION n'est pas hors du coup.

pronos : 8-6-1-2-4

3ème course

Magnifique course disputée 2300 mètres. GOOFY GREENWOOD fait figure d'épouvantail s'il est au mieux de sa condition. USTANG LUDOIS se retrouve. TRUMAN DAIRPET devrait les contrer. Intrinsèquement, BUZZ MEARAS est l'un des meilleurs du lot. BANKER TRANSS R est capable de faire un truc.

pronos : 6-5-8-1-9

4ème course

CRISTAL DES HAYES vient de faire un truc. ELENCIO devrait le contrer tout comme BIASINO GERASINO. ATTYLA D'YVES aurait un tout autres palmarès sans ses problèmes de santé. BRETEUIL DE L'ITON, DELICE ROYAL, BEST OF MORCHIES (qui vient de gagner) et CYR DE COQUERIE tenteront de contrer les principaux chevaux en vue.

pronos : 7-8-2-6-4

5ème course

FINAL CUP es capable se s'imposer. HAPPY END et IL MIO AMOR JONATH sont se bons outsiders. Cependant la concurrente principale à la favorite annoncée sera BELIEVE ME CG qui mériterait de gagner. JEDI WISE LAUDA peut contrer tout le monde. DELIT MINEUR, EPALIA et FIBEKE joueront les places.

pronos 7-4-8-6-5

6ème course

Chevaux âgés de4-5 ans au départ. ETNA REYNALD vient de bien courir et aura 'l'avantage' de partir du 3ème rang, elle qui est pas facile au départ. KYRAL D'ERPION reste sur 4 perfs de choix. LIEBLING E dépend d'un entourage très performant. KIRA BUTCHER et KELSEY EV sont en forme. EMMA CROWN peut se placer tout comme KRONOS GIFT et FAVAIAN D'HARCHIES qui possèdent quelques moyens.

pronos : 3-8-6-4-2

7ème course

Trot monté avec rendement de distance (25 mètres sur 2275 mètres). La solution peut se trouver au 25 mètres avec EDE TOSCANA, DELSON DU MOULIN et JIMMY M (record absolu de la course). ECHO DU PERTHUIS et FORGELINE ont une chance au moins pour les places.

pronos : 7-8-9-2-5

8ème course

On revient à l'attelé pour la dernière épreuve avec les 3 ans. MYRTHE DES BOIS possède le meilleur record devant GITANE D'ERPION. MARCO DE BRUCOM débute sous sous l'entrainement de J.M Chaineux. MATEO DE REVE et MELODIE TER LAGE débutent en partant d'un numéro de départ pas facile. GRACE REVEE, MOURO AC, GO FAST LADY et GIGOLO PAN peuvent se révéler.

pronos : 6-3-2-8-9

