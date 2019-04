L'Hippodrome de Wallonie accueille 12 courses de trot aujourd'hui

12 courses de trot , départ de la 1ère à 16h00 Journée de Pâques à l’Hippodrome Nombreuses animations gratuites pour petits et grands, chasses aux oeufs journée des enfants..... Cheval du jour : 702 BEAU GAMIN Outsider du jour : 801 ESPRIS DE FOOT

1ère course

LINDSY'S ROAD E, LOUIS et LOBORGA DC devraient se disputer la victoire. FLEUR DU NORD et FIONA D'ELCHE peuvent progresser. LUCYE DE CORTA, LUCKY HOPE et LORD LJ sont à citer pour une place.

pronos : 2-1-3-4-6

2ème course

1750 mètres ? Double sulky's. ICARUS mérite sa course. KLASIC MC QUEEN fait l'arrivée lorsqu'elle trotte. DUO D'AVIGNERE peut surprendre. KHATIRA MELODY ne terminera pas hors du podium. DADODCHA et IRON YANKEE ont une chance.

pronos : 4-2-1-3-7

3ème course

LOVELY GIRL EV et KYRAL D'ERPION peuvent se disputer la victoire. KADO VIVANT n'est pas hors course. KAAIMAN D'HOEVE est en forme. KING DE CHIMAY devient régulier pour les petites places. LORA MJ possède un bon record. KIRA BUTCHER vient de terminer deuxième. JULIE CAF EV peut surprendre. ETNA REYNALD possède quelques moyens.

pronos : 2-1-8-11-3

4ème course

Course de mini-trotteurs

5ème course

ATTILA D'YVES vient d'effectuer une très belle course de rentrée. ELENCIO est devenu régulier. VYTRO D'ERPION est un bon cheval. ATOUT PARIS est assez régulier. CHAMP WINNER reste sur une deuxième place. CRISTAL DES HAYES est en plein boum. BASIC IDEF partira d'un numéro derrière l'autostart assez moyen. CLOPIN DU BOULAY représente la Hollande.

pronos : 4-3-8-7-11

6ème course

KAISER LANTERN n'a absolument rien à se reprocher. KAMUKANA VRIJTHOUT trouve un bon engagement. JACKMAN est D4. INDIEN DE FORESSE est régulier. JANA DE BRUCOM vient de s'imposer. LINDA DE WOOD HP est de mieux en mieux. ZORIAN RUN n'a que quatre ans. JESSY JET VG peut se racheter. ENJEU DU GOUTIER semble estimé.

pronos : 7-4-2-6-5

7ème course

UN CHER AMI luttera sans doute pour les places car BEAU GAMIN et UNERO DE MONTAVAL peuvent faire le couplé gagnant. UDO'S OILER vient enfin de gagner sa course. GOSIP SIDNEY sera dans le coup. TRUMAN DAIRPET reste un cheval de classe. ULTIMATE DU RIB peut se placer.

pronos : 2-3-5-8-6

8ème course

ESPRIS DE FOOT vient de laisser une excellente impression visuelle. EXPLORER QUEEN peut mieux faire. EUREKA HERBLINAIE est à racheter. DELIT MINEUR sera accompagné par Jos. DJINN CEHERE est en grande forme. DEFI DU THEYS devra partir en dehors. EFFEUILLE MOI PAN est très compliqué. DYNAMITE DU CARHOG est en gros retard de gains.

pronos : 8-1-13-7-2

9ème course

Course réservée aux amateurs. JOY RIDER DE YH n'est pas incapable de faire le tour. PROUD OF MY FACE, INLOVE VRIJTHOUT, MAD DIVA, KAELA VRIJTHOUT et JACKPOT VRIJTHOUT sont toujours présents à l'arrivée. Question d'impression mais nous choisirons comme base JOY RIDER DE YH. POWER POINT peut se racheter.

pronos : 10-7-9-8-5

10ème course

KAMBORA aligne les bonnes performances. LOLYE DE FOSSES est rapide. EL BANDIDO court bien une fois sur deux. MY LOVE ZEN n'a que trois ans. ECHO DE CHANTEINS possède un peu de dureté à l'effort. FELINE PAN n'est pas à négliger. FURIOSO MADRIK ne va pas tarder à se révéler.

pronos : 1-4-9-2-3

11ème course

DUSTY DES OLIVIERS peut bien faire. DECISION trouve un engagement sur mesure. EPALIA est la belle surprise possible. Derrière on manque un peu de forme mais citons : ETOILE DES VENTS, FOSTER D'ERONVILLE, ECLAT D'ORGERES et ELAN DES GRANGES.

pronos : 3-2-6-7-12

12ème course

INVINCIBLE BOLETS et HAVANA PALACE font souvent l'arrivée. IDEAL PONT VAUTIER aura à faire à UCALAYI BI et HEDY BEUCKENSWIJK. JANA TRAFO et BELLE MAGNIFIQUE tenteront une place.

pronos : 7-5-4-1-2