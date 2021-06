L'Hippodrome de Wallonie a placé une réunion en fin de journée car avec les températures, les trotteurs pourraient être plus nerveux qu’à l’habitude

7 courses au programme

1ère course à 18h20

1ère course

JAMBORA sera encore une fois l'épouvantail de la course. Attention cependant à KARTOON ancien bon cheval qui vient de renouer avec la victoire. JULIETTE D'ERPION et KARTOON peuvent également jouer un bon rôle.

2ème course

Lauréat de Groupe 1 en Italie à deux ans comme à trois ans, CALLMETHEBREEZE entraîné par Philippe Allaire sera l'attraction de la course. Face à lui BEAU GAMIN (l'ancien Bazire) qui après plusieurs mois compliqués en Belgique a retrouvé une partie de ses moyens en s'imposant le 11 mai dernier à Mons avant de viser le top dans le prix des Ducs de Normandie où il n'a pu que figurer. Derrière ABZAC DE FONTAINE, CATHERINE'S CHEVY ou encore BE GOOD tenteront de profiter de la moindre défaillance des deux favoris.

3ème course

LUKE WINNER est incontournable dans cette course lui qui aligne les victoires. Il a battu JYWIN D'ERPION (deuxième) le 27 avril dernier, il a ensuite gagné 15 jours plus tard. MIRACLE YANKEE sera également un candidat pour le succès. LARRY MOM est mieux sur plus long mais il reste capable de bien faire sur 2300 mètres. KITANA NOVEMBER qui part dans son dos n'a pas fait sa course la dernière fois. MAGIC VIVANT et INTERNATIONAL peuvent surprendre.

4ème course

Déferré des 4, FÉLIX CROWN est en retard de gains et il devrait remporter ici un troisième succès de rang. FAVIAN D'HARCHIES est le plus régulier du lot et il sera encore compétitif pour les premières places. FAST AND ROCK n'y arrive pas pour le moment. EARL GREY WAY et FURIE DU THEYS viendront ensuite.

5ème course

C'est ouvert. Les deux "Lannoo" HONNEUR ELVE et HIDALGO sont bien placés derrière la voiture et s'ils restent au trot, ils peuvent faire l'arrivée. En deuxième ligne, MANDARINE DES D et NOBLE NOVEMBER ont déjà échoué de peu pour la victoire dans leur courte carrière. NEJLA s'est imposée à Kuurne mais n'a pas confirmé ensuite. GABY DU THEYS s'est qualifiée dans un très bon temps mais a loupé ses débuts.

6ème course

Fautif la semaine dernière, FLYER DE CRENNES peut remettre les pendules à l'heure. FALKANOR cherche sa course mais Kristof a choisi de driver ETERNEL DES HAYES qui se présente d'ailleurs déferré des 4. Sage, on se méfiera de FORTUNITY.

7ème course

On termine avec des apprentis. Confié à une jeune femme expérimentée, IL MONDO EV doit pouvoir renouer avec la victoire malgré son numéro en dehors. COOLZEN DE JERVI est en forme. KYWI DE CORTA est un cheval très dur mais il ne gagne pas. INDIEN DE FORESSE vient de courir en progrès à plusieurs reprises.