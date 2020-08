L'Hippodrome de Wallonie a fait le plein de trotteurs pour cette unique réunion de la semaine -... Nous vous rappelons que le site peut à nouveau accueillir du public. Si vous souhaitez être parmi les 200 personnes en tribune extérieure et 100 personnes en tribune intérieure, il vous suffit de réserver votre place via l’adresse mail es@hippodromedewallonie.be en stipulant si vous souhaitez être en intérieur ou en extérieur. Ces consignes importantes sont imposées par la crise du Covid 19. Mais bonne nouvelle, vous pouvez suivre désormais toutes les courses en direct pour chaque réunion via le streaming de l’Hippodrome en vous rendant sur www.hippodromedewallonie.be Ce soir, 8 courses au trot Ouverture des opérations à 18h00 Cheval du jour : 405 BRAVO WELL Outsider du jour : 103 EIGER DE JEMA 1ère course Première course extrêmement ouverte. FAIRWAY DIESCHOOT, FANGIO DE KARMEL, EXPRESSO DELADOU et FALCON JET tenteront un meilleur résultat cette fois. ENIGME est D4. EIGER DE JEMA aura progressé. DEFI DU THEYS est un modèle de régularité. DOMINO STAR et DIAMANT D’ HERMES trouvent un bon engagement aux gains. EPINARD devra partir tout en dehors. DARTOIS est à racheter (il entrait en tête dans de la dernière rectiligne récemment). ANDROMEDO et ECLAT DES ILES tenteront un petit chèque. EXTRA DE CRENNES n’est pas à condamner. EXTREME DE GRAUX portera le numéro 15 derrière l’autostart (pas facile). Pronos : 10-4-2-3-8 2ème course 1750 mètres. MAD DIVA et JACK LJ sont D4. BUDETS LASSE va progresser. GRIMALDI ne déçoit jamais. DON QUICHOTE peut surprendre. CEZAR H est irrégulier. CJ’S PHOTO a pas mal fini la dernière fois. FIONA DE BAILLY possède un excellent record. JOY RIDER DE YH devra se sortir du numéro 9. FUGGEDABOUTIT ne vient pas pour rien. PROUD OF MY FACE est le troisième D4 de la course et peut profiter de la grande forme de l’écurie. FORLAN a du mal désormais. Pronos : 3-10-9-11-2 3ème course Départ aux élastiques. 2850 mètres. DECOSTER VALLEE, BANKER TRANSS R et VELOCE DU LAYON n’auront pas facile à résister aux 25 mètres. GOOFY GREENWOOD avec Langeweg jr viennent pour gagner. CŒUR BAROQUE est DA et BALANDO (Jos) ont été devancés très nettement par VIKING D’HERMES (ce dernier ayant battu BOLD EAGLE) à l’occasion du GP De Wallonie 2020 remporté par FACE TIME BOURBON. BEAU GAMIN a réussi quelques exploits en carrière. Pronos : 7-8-4-6-5 4ème course ANTHRAX DOPE mérite un podium. GIVE ME AMERICA est le plus argenté de la course. ELTON TRAFO manque un peu de régularité. ENZO est D4 et dépend d’une écurie en forme. BRAVO WELL est très performant actuellement. FIND ME court bien une fois sur deux. EXTRA JET est un bon outsider. BOLERO DES HAYES se cherche. CHARMEUR DES HAYES est régulier pour les places. ESPRIT DE FAEL manque sans doute d’un peu de forme. C’EST MAJYC a le droit de se placer. DUC DE TYROLE reste sur deux disqualifications. Pronos : 5-4-7-3-6 5ème course 2850 mètres (autostart). MOUNAC LOLAS, MAESTRO S et MY LOVE DES ABLENS sont des gagneurs. MAVEN BOLETS avait bien débuté sa carrière. KALYPSO EV viendra plutôt pour une place. LED ZEPPELIN cherche un podium. LOTHARINGEN EV sera D4 et trouve un bel engagement. KOBE DU CAMARDE manque un peu de vitesse. DIDINE DE TONGRES vient de finir à la cinquième place. LOCO SONATA cherche sa meilleure forme. Pronos : 10-3-9-2-5 6ème course Pas mal de chevaux en forme. KIRR ROYAL LJ vient enfin de gagner. LILOU DU LAUZET sera très dangereuse (super engagement). GLYCINE D’ERPION a des moyens. KAMUKANA VRIJTHOUT a renoué avec le succès récemment. JADORE SUGAR sera dans le coup. BEST GAME a désormais 9 ans. ICARE TER PUTTEN tente de se retrouver. LAST WINNER peut mieux faire. KYWI DE CORTA vient d’obtenir une bonne troisième place. ELLA D’ELCHE est un outsider. MYA DU CALVAIRE n’arrive pas à gagner. Pronos : 1-2-8-4-5 7ème course INVIT KELLER DH mérite un succès. JAMBORA est un gagneur. IDEAL PONT VAUTIER s’est un peu déréglé. MASSAI se déplace pour disputer la victoire. ELECTROCHOC manque de forme. ELANO DI QUATTRO peut mieux faire. EBBA LOTTA termine souvent en tête de battus. HECTOR TER BLEKTE doit être racheté surtout pour une place. Pronos : 2-4-1-6-8 8ème course La huitième et dernière course sera disputée au trot monté. EROS DU BIS et FRIENDLY LANE tenteront de rendre 25 mètres notamment et surtout à FUNKY DAY, ECHO DU PERTHUIS et LET’S DREAM MELODY. FANCY FACE, FILS DU NIL et GABOR D’OCCAGNES tenteront de se révéler. Pronos : 4-5-8-6-7