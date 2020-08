L'Elephant Parade à Mons c'est jusqu'au 2 septembre

Un troupeau d'éléphanteaux en plein centre-ville de Mons !

Bernard Dewée a demandé à Mathias Blot, qui en gère le concept et le côté opérationnel, quel était le concept de l'Elephant Parade ? "L'Elephant Parade c'est une exposition itinérante de statuettes de bébés éléphants peintes par des artistes reconnus à travers le monde. Cette exposition se déplace dans toutes les villes d'Europe et du monde et fait un arrêt aujourd'hui à Mons."

Ces artistes de renommée internationale ont peint ces éléphanteaux pour soutenir la cause de l'éléphant puisqu'une partie des bénéfices de l'Elephant Parade est reversée pour soutenir l'éléphant d’Asie, qui est un éléphant dont le nombre chaque année diminue. C'est 31 éléphants qui sont arrivés à Mons et qui sont répartis dans toutes les rues du centre-ville.

Les visiteurs pourront découvrir à travers tout un parcours que l'on peut trouver sur le site de la ville de Mons, tous ces éléphanteaux, des petites statues d'1m50 et qui ont chacune un design unique.

La plupart des visiteurs s'attachent, les adultes comme les enfants se prennent d’affection pour les éléphanteaux. L'Elephant Parade c'est la possibilité de ramener un souvenir de la visite. Une boutique éphémère présente plus de 80 modèles miniatures d'éléphant et grâce à leur achat les visiteurs soutiendront à leur façon la cause de l'éléphant d'Asie. Adresse de la boutique : Grand Rue n°12 à Mons