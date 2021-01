L'année commence bien pour la brasserie Caulier à Péruwelz

Avec une nouvelle bière, de nouvelles étiquettes et deux médailles.

Une nouvelle bière triple à la brasserie Caulier. Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Vincent Caulier, gérant de la brasserie et lui a demandé de lui en dire plus sur la Bon Secours Prestige.

"C'est la sixième bière de la gamme Bon Secours que l'on brasse à Péruwelz depuis 25 ans. On avait beaucoup de demandes pour développer une vrai triple, qui est un style typiquement belge. Notre maître brasseur a travaillé pendant longtemps et a finalement mis au point une bière avec 3 céréales : de l'orge, du froment et de l'avoine. Ca donne une bière assez ronde avec une chouette touche d'agrume en fin de bouche et les premiers retours sont vraiment très positifs."