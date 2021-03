L'absence de Jos Verbeek dans la réunion de trot de ce soir à Ghlin n'enlèvera rien au spectacle des 8 courses prévues

L’absence de Jos Verbeek dans la réunion de trot de ce soir à Ghlin n’enlèvera rien au... Départ de la 1ère à 18h05 Réunion à suivre sur www.hippodromedewallonie.be 3 premières Premium 1ère course La victoire devrait se jouer entre l'incontournable JAMBORA et KEELY QUEEN ER, qui avait réussi à le battre le 2 février. Attention à MASSAI, qui avait justement pris le dessus sur JAMBORA lors de sa venue à Mons au mois d'août. IDEAL PONT VAUTIER, JR DIESCHOOT et INVIT KELLER DH sont barrés par nos deux favoris mais ils se placent régulièrement. Récente deuxième en France, FRIDA BERGIL essayera de confirmer dans ce lot relevé. 2ème course Après une série de nombreuses deuxièmes places, DITO QUICK vient de signer deux victoires et semble en passe de réaliser le coup du chapeau. Dans un bon jour, DUC DE TYROLE est capable de s'imposer. ELECTRA BLEUE rentre mais possède des moyens. EXOTIC JET reste sur une très bonne deuxième place. DARIUS DU LOIR et EZECHIAS viendront ensuite. 3ème course Quatre chevaux déferrés des quatre pieds se présentent en retard de gains mais partent derrière. GOLDE DE DUFFEL, FORTUNA DE JANA, FACE TIME DANOVER et GUÉPARD DU NORD devront donc compter sur le bon parcours. Devant FAVIAN D'HARCHIES trouve un très bel engagement. Sage, GIPSY D'ERPION est capable de s'imposer. GITANE D'ERPION et FLEUR DU RAMIEROU sont aussi capables de bien faire dans cette course ouverte. 4ème course (1ère online) De bons 5 ans au départ avec MALIKA VRIJTHOUT qui fait une rentrée après deux mois d'absence mais qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'elle était l'une des meilleures de la génération. MDE LA FUTAIE, MYSTERIOUS MOM et MELTING POT compteront sur leur forme récente. MINNIE DI BIANCA et GABY D'AMAY rentrent mais sont en retard de gains. 5ème course MISS DU CHATAULT n'a pas mal fait sur la longue distance en décembre. Fautive en dernier lieu, LITTLEMISSMELODY est à reprendre pour cet engagement en or. KELLY ZWARTLAND, KENTUCKY SA et GIRL DE CHENU peuvent venir derrière. 6ème course De loin le plus rapide et ayant montré en deux sorties des moyens intéressants, OTHELLO WORTHY sera dur à battre ici. OLSMOBILE, OSTENDE D'HENLOU, OLWENN et ODANA VRIJTHOUT viendront ensuite. 7ème course FUGGE DA BOUTIT reste sur plusieurs bonnes sorties en Allemagne. COME BACK vient de surprendre et tentera de confirmer dans cette course où il est bien engagé. PROUD OF MY FACE finit toujours bien mais ne gagne plus. Même si elle est la moins riche, JULIETTE D'ERPION a déjà affronté de très bons lots en se plaçant. 8ème course Fautif en dernier lieu (ce qui est rare), COCO BONGO devrait remettre les pendules à l'heure. Son rival numéro 1 sera DELSON DU MOULIN qui la battu deux fois lors de leurs trois dernières sorties communes. On notera cependant que Lindsay Celis a préféré FINOLO BELLO qui part 25 mètres devant. ECHO DE PERTHUIS, KARADJA VRIJTHOUT et CHRONOS tenteront de se placer.