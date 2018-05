L’abeille est-elle dangereuse ?

Les apiculteurs seront au travail ce week-end parce qu’il fera beau. C’est maintenant que l’on récolte le miel de printemps. On ira d'ailleurs les voir travailler dimanche à Roucourt près de Péruwelz par exemple pour le début de la semaine d’abeille.

Les abeilles sont en danger. Ce n’est pas la première fois qu’on nous le dit. Que faire pour les aider ? Les sauvegarder ?

Des réponses pratiques que vous aurez près de chez vous ces prochaines jours. Dimanche, c’est le début de la semaine de l’abeille. Avec diverses activités près chez vous autour de l’abeille.

A Roucourt, près de Péruwelz, par exemple, on rencontrera des apiculteurs. Ils nous feront découvrir leur travail et répondront à vos questions.

Jean-Luc Rochart de la Société Royale d'Apiculture de Roucourt nous le rappelle : une abeille dans notre jardin n’est pas dangeureuse. Si vous en voyez dans une haie d’aubépine ou près d’autres fleurs, laissez les butiner en paix. Des abeilles dans le jardin, c’est plutôt bon signe. " L’abeille, quand elle travaille, elle butine et ne s’occupe de rien d’autre. Maintenant, si on va la déranger, je ne dis pas qu’elle ne va pas piquer. Mais normalement, l’abeille ne pense qu’à travailler". Par conséquent, lorsqu’on voit des abeilles butiner, on les laisser faire, on ne les dérange pas et on ne s’inquiète pas.

" Pendant les récoltes de miel, elles peuvent attaquer autour du rucher ". En ce moment, on récolte le miel de printemps. Le miel d’été sera récolté autour du 21 juillet.

Pour rencontrer Jean-Luc Rochart : Rue Julien Bouchain, 14a à Roucourt. A 100m de l’église. Dimanche de 10 à 18h.

Pour découvrir les autres activités du week-end et de la semaine : www.abeillesetcompagnie.be