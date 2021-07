Journée événement ce dimanche sur l’Hippodrome de Wallonie avec la présence en terre wallonne des plus grands noms du monde du trot

Journée événement ce dimanche sur l’Hippodrome de Wallonie avec la présence en terre wallonne... C’est à 17h30 que s’élanceront les concurrents de la 1ère épreuve. Un programme de 10 courses entrecoupées par des spectacles équestres, un défilé de voitures de collection, des spectacles pour enfants, bref, n’hésitez pas à venir en famille en étant rassurés sur les règles sanitaires qui seront respectées à la lettre par des stewards présents pour vous encadrer. Tribune couverte avec présence de toutes les équipes de l’horeca et tribune non-couverte seront accessibles en cas d’averses. Pour les gourmands, des food-truck seront également installés en bord de piste. 3ème course Les amateurs en piste. RAPIDE YODA aurait terminé deuxième la dernière fois sans une faute dans l’ultime ligne droite. MALIKA VRIJTHOUT revient sur la piste de Mons où elle a souvent brillé. LOVE IT EV vient enfin d’être récompensé de sa grande régularité. LAST WINNER vaut mieux que sa dernière performance. C’est dans la 4ème course que se déroulera le Grand Prix de Wallonie, un groupe 1 qui s’élancera à 19h10 si le programme tient le timing Une nouvelle fois, Mons a attiré le meilleur cheval du moment dans son épreuve phare. Même ferré des antérieurs, FACE TIME BOURBON devrait doubler la mise après sa victoire de l’année dernière dans cette course et ainsi remporter son 16ème groupe 1. Auteur d’une très belle rentrée à La Capelle, DROLE DE JET peut avoir encore progressé là dessus. CE BELLO ROMAIN a été mis hors course par un adversaire la dernière fois à La Capelle alors qu’il venait de remporter un groupe 1 en Finlande. Son numéro 8 en dehors s’avère toutefois un handicap. FEERIE WOOD adore les pistes plates. REBELLA MATTERS (Verbeeck/Bazire) passe ici un sérieux test. ET VOILA DE MUZE où encore CYRIEL D’ATOM viendront ensuite. 5ème course FAT TONY est en plein boum actuellement, lui qui par le passé a connu de sérieux problèmes de santé. Ici il affronte bien meilleur mais les plus riches ABZAC DE FONTAINE et VINCENT FERM doivent rendre 25 mètres. Bien engagé et confié à Eric Raffin, BOY DE REBOMARD est à suivre. Attention également à MAC SMILY. 6ème Course GLENEAGLES vient de gagner de bout en bout sur cette piste. ETERNEL DES HAYES est très bon mais reste inconstant. FINGALO vient de bien courir. EZECHIAS va finir fort tout comme DODDY DU VIVIER. 7ème course MONTANA VAN HEREND n’a pas aussi bien fini la dernière fois. Il faut le reprendre même si MY LOVE DES ABLENS qui part à son intérieur sera un adversaire de choix. Sage, LIBERO D’HOPPE est à suivre. LOVE YOU BR viendra ensuite. 8ème course BELLA AXE (Laurent Abrivard) vient ici avec des ambitions même si les belges LOUIS VICTORY, LORD OF LOVE (sage?) et LOLYE DE FOSSES ont des moyens. FARMONY DE JUPILLES a aussi des envies de bien faire. 9ème Course Venant d’échouer en France (quatrième), EDEN DE CHIRCAS revient sur une piste où il n’a cessé de s’imposer ces derniers temps. Derrière c’est ouvert ; DARIUS DU LOIR et EJOCE JISCE viseront les accessits. 10ème Course LULY MOM devrait encore briller dans cette épreuve. JYNA D’ERPION n’a pas fait sa course la dernière fois. FAST AND ROCK possède le meilleur chrono.