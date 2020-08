"Jeudi ? J'peux pas, j'ai Patrimoine" c'est ce que vous propose l'Agence wallonne du Patrimoine

Cet été l'Agence wallonne du Patrimoine a souhaité mettre en avant ses propriétés régionales, elle a décidé d'organiser des visites guidées en mettant à l'honneur une propriété par jeudi et ce jusqu'au 27 août.

Bernard Dewée a demandé à Madeline Votion, à la Direction de la Promotion & Coordination événements à l'Agence wallonne du Patrimoine, quand avait lieu ses visites guidées ? "Les visites guidées ont lieu chaque jeudi avec des visites le matin à 10h et l'après-midi à 14h. Elles s'adressent au grand public, familial en fonction des bulles sociales. Le but est de visiter chaque site extérieur et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de chaque lieu."

Ce jeudi c'est Bois du Luc à La Louvière. Village minier unique en Europe, Bois-du-Luc comprend une cité et un ensemble de bâtiments industriels, sociaux, culturels, festifs et religieux conservés dans leur globalité. C'est un village industriel complet qui date du milieu du XIXe siècle. Le Bois du Luc fait partie des six sites wallons classés patrimoine mondial de l'humanité.

Les prochains sites seront :

L'Abbaye de Villers-la-Ville le 13 août

L’Abbaye de la Paix-Dieu à Amay le 20 août

Le Parc de l’Harmonie à Verviers le 27 août

Infos et réservations obligatoires : agencewallonnedupatrimoine.be