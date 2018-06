Ils vident complètement des maisons et emportent même les poubelles. Et pourtant, ils ne font rien d’illégal

Des anciens luminaires, un fauteuil Louis XIV, une armoire de pendule, un salon, une lingère en chêne, des électros, des bijoux, des uniformes, des livres, …

Une caverne d’Ali Baba à Leuze, près du Musée de l’Automobile. On y trouve de tout même de beaux objets de collections. Ce n’est pas une brocante. Salle de vente, brocante de luxe.

Patricia et David vident des maisons ! " On fait une offre de prix aux avocats qui est transmise aux intéressés via un juge de paix. Les objets, meubles et autres viennent de personnes qui sont placées via des avocats ou qui sont décédées".

Les avocats les sollicitent lorsque les enfants refusent l’héritage ou en cas de problèmes divers avec la succession.

" Si le juge de paix accepte l’offre, nous vidons la maison et nous remettons les objets en vente ici ", c'est-à-dire dans leur boutique à Leuze.

Leur passage fait l'effet de tornade blanche : " Quand on dit qu’on vide la maison, on se débarrasse aussi des encombrants. Quand on rend la clé aux avocats ou aux notaires, la maison est prête à être vendue, louée (ou retapée). "

Le magasin est apparentée à une caverne d’Ali Baba bien rangée et structurée. On y trouve de la déco de toutes les époques, des appareils ménagers, des meubles, des DVD, des jeux, des vêtements, …. " Dans le magasin, il y a de l’ancien, du moderne, tous genres " précise Patricia.

On peut aussi y faire de belles affaires : une garde-robe bretonne prête à l’emploi pour 150 €. Les collectionneurs y trouveront aussi leur bonheur. Uniformes, bijoux anciens, objets rares, …

Vous venez de perdre un proche, vous avez envie de changer de vie et éviter la lourde contrainte de vider la maison et vendre tout ce qu’elle abrite ….

Si cela vous intéresse … vous pouvez aussi contacter directement les responsables de Broc et Déco : " On peut nous contacter. On travaille toujours avec une offre de prix ".

Rue Erna 15 à Leuze

0474/59 41 82

www.brocetdeco.be