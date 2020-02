Ils sont une parenthèse de bonheur, de fantaisie, de fou rire, de dépaysement aux enfants hospitalisés

Ils sont une parenthèse de bonheur, de fantaisie, de fou rire, de dépaysement aux enfants... A Mons, Tournai, Mouscron. Les petits patients et leurs parents attendent l’arrivée des Hôpi-Clowns, les clowns des hôpitaux. Et Anne Muset, fondatrice de l’association, vous aimeriez encadrer encore plus d’enfants. Voilà pourquoi vous recherchez de nouveaux Hôpi-Clowns. Quelles sont les qualités, les conditions requises pour être un bon clown à l’hôpital ? Si cela vous intéresse , rendez-vous à Mons samedi matin de 10h à 12h30 aux Ateliers des Fucam, rue du Grand Houdard. Pour gagner du temps, inscrivez vous sur www.hopiclown.be. C’est là que vous trouverez aussi toutes les infos et le bulletins de participation.