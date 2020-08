Il reste 2 réunions prévues ce mois d’août à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 18h Cheval du jour : 314 GO WITHOUT ID Outsider du jour : 202 ERBY BRUN 1ère course EIGER DE JEMA a laissé de gros regrets la dernière fois, donc en restant au trot d’un bout à l’autre, c’est une surprise possible. EPINARD est mieux placé aujourd’hui. ICEMAN obtient souvent la place de quatrième. JESSY JET VG a retrouvé la grande forme. KEELY QUEEN ER mériterait de gagner. KARADJA VRIJTHOUT sera déferré des 4. CRACK DE NEUVILLE peut se retrouver. LARADJA VRIJTHOUT vient de reprendre le chemin du succès. LETINA SUNSHINE va encore lutter avec les meilleurs. JANA DE BRUCOM peut mieux faire. TOSCANINI DIAMANT effectue le déplacement avec des ambitions. Pronos : 6-13-4-10-11 2ème course COACH DE LA COTE n’a pas si mal couru récemment. ERBY BRUN reste sur une deuxième place. EXCELLENT ARTIST n’a pas confirmé sa quatrième place. ESPRIT D’OEILLET et DIVA DE CABERT seront redoutables face à des adversaires à leur portée. FIROLINE peut se réveiller tout comme EXPLORER QUEEN. ELIXIR DU LAYON est D4 et court toujours bien. Outsiders : FELICIA DE MERCH et EUREKA HERBLINAIE. Pronos : 7-6-2-16-10 3ème course FUNKY DRY semble sur le bon chemin. DJOHNNY BE GOOD obtient souvent des places. EFFEUILLE MOI PAN est plutôt irrégulier. FUEGO DU BOULAY est bien engagé. FORTUNA JIJO possède une très belle musique. EVEIL DES SENS fait l’arrivée une fois sur deux. DIVINE GRAUX devrait cette fois terminer sur le podium. GALINA DE LAHAYE vient enfin de gagner sa course. EMMA CROWN peut mieux faire. FILS A PAPA possède peu d’expérience. FLIRTINI va encore progresser. GO WITHOUT ID peut faire mal. Jos est au sulky de FANDANGO BAR. Pronos : 14-13-7-5-8 4ème course Les amateurs sont au sulky. KONWAY LIMBURGIA est mené par P.V. Pollaert. BACCHUS D’ARTHIRO est capable de surprendre. KATIA DU CALVAIRE vient de mieux courir. HUNTER GREEN DH a 9 ans et sera D4. KYTRA DE YH dispute toujours l’arrivée. IMPERATOR STAR n’est pas loin d’un podium. MIRACLE YANKEE dont la dernière sortie ne compte pas est retenu pour cette arrivée. LULY MOM tente de se retrouver. EARL GREY WAY n’est pas n’importe qui. LIEBLING E va se racheter. JADA VRIJTHOUT est courageuse. Pronos : 1-5-7-3-9 5ème course GRACE, MILANO EV et MILADY HD sont peut-être les meilleures chances parmi les chevaux partants du premier rang derrière l’autostart. MONLOULOU peut mieux faire. KISS ME DARLING DB peut revendiquer un podium. NIKITA VRIJTHOUT a débuté par une victoire. MILJONAIR D’HOEVE est D4. KETTY HS est en forme. LIMONCELLO JP va bien courir. Pronos : 12-7-6-10-15 6ème course 1750 mètres. FAVIAN D’HARCHIES est sûrement capable d’améliorer son record. MONTANA JP cherche sa meilleure forme. FORTUNA DE JANA a sans doute visé cette course. L’ORCHIDEE s’améliore. MISS DU CHATAULT disputera les premières places si elle reste au trot. LOTUS EV et LOUIS VICTORY FR partiront en dehors mais avec de réelles ambitions. Pronos : 4-2-5-6-7 7ème course 2850 mètres. LUKE WINNER parait difficile à battre. CHAMPION DE TONGRES est en forme au contraire de KANTUCKY T. LITTLEMISSMELODY a rarement déçu. GOLDEN AGE est un ‘BOLD EAGLE’. FRIMOUSSE et LABAMBA EV cherchent un podium. LOLYE DE FOSSES est au mieux. ECU DE JANEIRO va se racheter. Pronos : 1-8-5-9-4 8ème course JULETTE DERPION n’a plus gagné depuis longtemps. JOINTNESS SIDNEY termine souvent en tête des battus. FLASH DU LARGE mérite une petite place. FANTASTIC SAM n’est pas des plus réguliers. CESAR CHARISMA a désormais 11 ans. MARYLIN MONROE BO nous vient d’Allemagne. KATINKA JET est nettement la moins riche du lot. Pronos : 6-4-1-2-5