Il livre vos fruits et légumes - 07/04/2020 Il livre vos fruits et légumes Commandez vos légumes et imaginez déjà vos recettes parce qu’avec lui, vos poireaux, salades, carottes, oignons et autres de même que vos fruits vous seront livrés dès le lendemain à domicile ! Thomas Ledoux, propriétaire et gérant d’un magasin de primeurs au Roeulx près de La Louvière, vous livre toute l’année vos fruits et légumes. Et pas uniquement pendant le confinement même si son travail et sa tournée ont été quelque peu adaptés depuis la crise liée au covid 19. « On a du élargir le périmètre de livraison et surtout, on a du revoir notre logistique parce que cela demandait des moyens beaucoup plus importants au niveau du matériel et pour la gestion du personnel » explique Thomas. Mons, Villers-Saint-Ghislain, Braine-le-Comte et une fois par semaine Bruxelles, sa zone de livraison ne cesse de s’élargir, signes indéniables que les produits et le service sont scellées d’une qualité reconnue. Comment commander ? Pendant le confinement, les demandes affluent. « On a engagé quelqu’un pour gérer la logistique des commandes ». Pour des questions d’organisation, pendant la crise, les commandes se font uniquement par courriel (ledouxprimeursleroeulx@gmail.com). Paiement pratique et sécurisé Les personnes « à risque » payent par virement. Pour les autres, le livreur dispose de terminaux de paiement dernier cri qui permettent d’effectuer les transactions sans contact. « Nous prenons vraiment toutes les mesures nécessaires pour préserver tout le monde ». Presqu’aussi vite que l’éclair ! En général, les fruits et légumes seront chez vous le lendemain de la commande. Si vous commandez le mercredi avant 14 h, vous serez livrés le vendredi. C’est le délai le plus long.