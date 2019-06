Il faut déjà penser à son kot pour l'année prochaine - Hainaut matin - 11/06/2019 Les étudiants sont en pleine session d’examens et pour celles et ceux qui vont koter l’an prochain, il faut déjà jeter un œil aux petites annonces. Mieux vaut s’y prendre tôt et avoir des logement à prix abordable. Stéphanie Barbieux d’Infor Jeune Mons, ça va, il y encore de belles offres ? Pour Mons par exemple, ce n'est pas trop tard, comme tout commence toujours plus tôt ?