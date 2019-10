Il est l'un des incontournables pour les apéros, barbecues, fêtes de village,… - Hainaut matin... Le boudin est l'un des produits phares et typiques de nos boucheries. Dimanche prochain, à Mouscron, il y a un concours de boudins. Cela s'appelle " Hé Paté nous 2.0". Les bouchers veulent nous épater. C'est ouvert à tous les bouchers, pas que ceux de Mouscron. Lancez vous si vous êtes dans le métier. Pourra-t-on goûter Christophe Duquesnoy, vous êtes boucher et organisateur ? Dimanche prochain aux Cuisines Boncquet, rue Mozart. Plus d’infos sur la page Facebook : Hé paté nous