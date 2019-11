" IESPP, créa for life " une après-midi récréative au profit de Viva For Life ce samedi à Tournai

" IESPP, créa for life " une après-midi récréative au profit de Viva For Life ce samedi à... Du 17 au 23 décembre, le cube de verre de Viva For Life sera le cœur du réacteur de notre opération visant à lutter contre la pauvreté chez les enfants. Et en amont, votre générosité est palpable. Merci déjà ! A Tournai, l'école secondaire IESPP forme des aides familiales, des esthéticiennes, des éducateurs, des puéricultrices. Cette année, tous les profs et les élèves se sont dit....pourquoi pas nous ? Pourquoi ne pas organiser un défi pour Viva For Life ! Et bim ! ce sera ce samedi dans l'enceinte de l'école. Estelle Pollet, vous êtes prof la-bas. Le défi s'appelle Crea for Life ? L'entrée c'est 4 euros. Tout sera reversé dans la cagnotte de Viva For Life. 1 500 sourires minimum, c'est le défi que souhaite atteindre l'établissement L'IESPP à Tournai, c'est Allée des Princes d'Allain et c'est ce samedi