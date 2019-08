Hout’stock festival à Ath - Hainaut matin - 07/08/2019 Ces 9 et 10 août. 10ème édition pour ce festival familial. Avec sur les deux jours des groupes de cover et des groupes de compo. Entrée gratuite. RDV au FC Houtaing dès 17h samedi. Plus d'infos sur la page facebook : Hout'stock