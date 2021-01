Horaire inhabituel pour la réunion Premium de trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 7 courses au Trot Horaire inhabituel ouverture des opérations à 10H00 Réunion Premium à suivre sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course COCO BONGO sera encore dans les trois et il peut prendre sa revanche sur DELSON DU MOULIN qui vient de le devancer. FOX RINGEAT part cette fois avec une avance de 25 mètres sur nos deux favoris. EXACT D'OCCAGNES s'est imposé à l'attelé en dernier lieu. CHRONOS visera une place. 2ème course HIMEROS DU GOUTIER vient de perdre ses adversaires du jour à plusieurs reprises. Il semble très difficile de l'envisager battu ici. Le 12 janvier HÉROS DE MAHEY terminait deuxième à distance de notre favori devant HÉROS (troisième), HAPPY ATOUT (quatrième) et HÉLIOS DES RIOULTS (cinquième). HAIROS DE LAHAYE et HAMBO DE VIETTE peuvent s'intercaler entre eux. 3ème course FAVORI DE LA BASLE aligne les victoires en Allemagne mais il faudra ici battre le bon FLEVO RENKA et aussi EACH KING qui n'a pas fait sa course la semaine dernière. GINKO DE LA VALLÉE descend nettement de catégorie après une bonne course à Vincennes. EDEN DE CHIRCAS a gagné avec de la marge devant FANGIO DE KARMEL et il pourrait bien confirmer. FLUPKE PAN est en forme. Si il trotte, EBLACK BERRY peut surprendre. 4ème course GAMÉLIA DUB'S ne cesse de s'illustrer et semble encore en net retard de gains. Elle a battu ERMINE DU RYS et ENIGME lors de ses plus récents succès. GIPSY D'ERPION reste sur deux victoires mais le lot est ici plus relevé. EDÈNE D'IS, GALWAY DANICA et FIESTA DE LARRÉ peuvent toutes se placer. 5ème course OPHELIE OASIS a montré qu'elle avait des moyens. Elle vient de battre à trois reprises OUT OF LAW. 6ème course MARCUS RAPIDE DHM devrait remporter sa cinquième victoire de suite. GABY D'AMAY est une bonne jument. LOUIS VICTORY trouve un bel engagement. 7ème course Rapide et restant sur trois succès, le "Engwerda" VELTEN SWAROVSKI sera dur à battre. KYRAL D'ERPION est bien engagé. MASSIVE ATTACK et MYRTHE DES BOIS peuvent également bien faire.