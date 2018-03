Horaire inhabituel pour la réunion de trot à l'Hippodrome de Wallonie

8 COURSES AU TROT 1ERE COURSE à 11H10 Cheval du jour : 104 LYCKETYCLICK Outsider du jour : 307 BINIOU DU BEUVRON

Course 1

LYCKETYCLICK se révèle en Belgique et vient de battre à Kuurne : JARRAH BOLETS et JAZZ D'OVER (qui partait du 2ème rang) et qui ensuite a gagné en roue libre sur les 1750 mètres de Mons. IDEAL PONT VAUTIER découvre un super engagement mais est-il déjà assez prêt l'honorer ? COMME IL FAUT est régulier, surtout pour les places. ANDROMEDO ne répète pas toujours ses meilleures courses. EGO BOY est compliqué pour l'instant. HALINA MARPY surprend parfois.

pronos : 4-2-6-8-3

Course 2

DREAM MADRIK est une grenade prête à exploser à n'importe quel moment. DREAM VACATION vient de battre son record et peut s'améliorer encore. DIVINE DE JIEL a besoin d'être canalisée et a les moyens de bien faire dans ce lot moyen. DJO DE NAPPES n'a couru qu'une fois il y a presque un an, révélation possible. ECLAT DES ILES insiste. DURVALOU va tenter de profiter de ce bel engagement mais n'a plus couru depuis fin novembre 2017. DOCTEUR DJANGO peut monter sur le podium comme bien d'autres.

pronos : 4-8-5-3-2

Course 3

ATTILA D'YVES n'a pas fait sa course la dernière fois en France (3 faux départs) et aura une nouvelle fois sur sa route AQUITO DE JUPILLES qui vient de remettre les pendules à l'heure en devançant : BINIOU DU BEUVRON, BELLE ALLURE, BEAUTIFUL GABY et VAMOS PERRINE. CELIA ROCQ est sur le renouveau. Jos sera au sulky de VIKING'S DE RABET (D4).

pronos : 8-2-7-6-3

Course 4

Le lot n'a en principe rien d'extraordinaire. DRINGEAT MAURITIUS pourrait dès lors aller de bout en bout. DJANGO DE ROWA devra faire preuve de beaucoup de sagesse en partant du numéro 1. DELICIEUSE D'AZUR vient de battre son record sur 2600 mètres à Wolvega. DEMETER TEGE progresse. DOMINIK n'avait pas si mal couru en 2017 à Mons. DEX DEUX rentre en retard de gains. Au 2ème rang derrière la voiture, retenons 3 chevaux : DEMONA TER BLEKTE, DAME QUICK et DIVINE DE JANA.

pronos : 4-2-3-1-5

Course 5

Où s'arrêtera GIOVANNI BIANCO ? JULIETTE D'ERPION pourrait à nouveau devancer HERNANDO V, DOKTER ROSSI et FULL OPTION. FLAH DU LARGE devrait se racheter. Dans un second choix IMUSCLE VRIJTHOUT, CAPTAIN FRANCA, JOINTNESS SIDNEY, JANA TRAFO et CALL ME SOON sont incontournables.

pronos : 5-7-10-11-3

Course 6

Trophée des 3 ans. Au premier poteau, LITTLE BRIGADOON attire l'attention de tous. LORD OF LOVE viendra ensuite devant LYNX D'ERPION, LOVER BOY et LARADJA VRIJTHOUT (qui partiront aux 25 mètres). Belle course poursuite en vue !

pronos : 4-2-6-7-8

Course 7

Apprentis et lads jockeys. Question d'intuition même si nous accorderons un large crédit à JUST IN TIME E (qui vient cependant d'être déclaré non partant). HOUBA DE CRESSY (risque de manquer d'une course) et FLOWER DOPE sont très réguliers. IRISCH MALT E et FINE BOKO formeront l'opposition devant GROOVY VAN HEREND et BONNIE JAGER qui sait partir vite.

pronos : 6-4-5-2-3

Course 8

Course de trot monté pour clôturer cet après-midi. CRYSTAL D'ERPION part devant et peut faire un truc avec C. Onghena. GOLDY TOUCHYVON peut lui donner du fil à retordre. BROADWAY CAST est la plus riche. DRAKKAR CLEVILLE sera également un adversaire de taille. EDE TOSCANA sera montée par H. Huygens. BROADWAY CAST sera l'outsider de la partie.

pronos : 4-1-2-5-6

