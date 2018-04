Horaire du matin pour la réunion de ce vendredi à l'Hippodrome de Wallonie

5 courses de galop Départ de la 1ère à 10h30 ENTREE GRATUITE Cheval du jour : MESIMA (502) Outsider du jour : STRADA DI CARSOLI (309)

1ère course

De grands spécialistes du parcours avec ROMANTIC ANGEL, SEAL ROCK (bonne rentrée récemment), STAR FOCUS(retour à Mons), ORPEN’S ART (qui manque un peu de perçant actuellement) et TEAJAN qui vient (à plusieurs reprises) de courir sur un peu plus long. VENETIEN aura une décharge de 2 kilos. MUNAZAN n’a plus gagné depuis 2016. HIPPOCRENE découvre Mons.

2ème course

Le Prix "Let’s Go Arabian". GANJ BEIK devrait avoir sa chance. L’écurie Hagman est représentée par TOUTATIX et PAMILLS LIPSE. Les Deckers par : SUMAN D.A. et EAU DIVINE. A.V.D. Troost sera en selle sur BLITTERS PACO. LUNE DE LA PICARDE, SPECIAL OA et ZIGGY D.A. compléteront la liste des partants. A chacun les siens .

3ème course

MASCALINO dépend d’un entourage redoutable. FINCH HATTON vient de gagner facilement. OOI LONG courait en progrès récemment. AFTERBURNER, FAULKWOOD et FROZEN QUEEN peuvent se révéler. PERICLES n’a pas confirmé sa bonne rentrée. STRADA DI CARSOLI semble près de sa course.

4ème course

NILSON est transformé. FERGAND, GOING VIRAL, INKERMAN, VIENNOISE et GREELEYS LOVE sont capable de surprendre au vu de leur valeur intrinsèque. AMERICAN BOY a effectué une bonne course de rentrée. FULL PELT revient en forme. RECKLESS SERENADE retente 1500 mètres. AUTUMN TONIC avait surpris ses adversaires le 19/3. WILSONS RUBY est courageux. SILVER TREASURE, TRACKING et BOOKWORM peuvent surprendre dans le bas du tableau.

5ème course

GERRARD’S RETURN vient enfin de montrer sa vraie valeur. MESIMA est au top. ASHES TO GLORY et SELFIE STYLE peuvent mieux faire que la dernière fois. OBIWAN vient de faire un truc en revenant de très loin. LAT HAWILL sera mieux sur ce parcours. TORPEZ, WALINA et CIMA NOA sont de bons outsiders aux places.

