Halloween : un refuge organise une balade pour les chats, chiens et autres animaux de compagnie -... Halloween pour tous cette année ! « Pour les animaux de compagnie aussi » dit-on à l’Etoile de Bonté, un refuge pour animaux de Quaregnon près de Mons. Le principe est d’emmener un animal de compagnie en balade, que ce soit le vôtre ou un candidat à l’adoption hébergé au refuge. Samedi, de 10 h à 16 h, chacun évoluera selon le rythme de l’animal sur un parcours balisé de 5 km dans la région de Quaregnon. Au retour, les animaux seront récompensés par des friandises. Ils auront aussi de quoi se désaltérer. Les maitres auront aussi de quoi se sustenter au bar. La participation au frais est d’1 € par animal. Chacun est aussi libre de faire un don au refuge ou de soutenir l’événement en se contentant de venir prendre un verre. Pour des questions d’organisation et d’encadrement des animaux du refuge qui partiront en balade, il est hautement recommandé d’annoncer sa participation. Les spécialistes animaliers de l’Etoile de Bonté soignent les animaux en urgence, protègent les plus faibles, leur redonnent goût à la vie et oeuvrent au quotidien pour que les pensionnaires soient adoptés dans les plus brefs délais dans un foyer qui pérennisera leur action et soignera dignement l’animal. Le service d’accueil est ouvert du lundi au samedi, sauf les jours fériés, de 9h à 12h et de 12h30 à 17h. www.etoiledebonte.net – 065/ 67 40 24 Vous avez perdu un animal Contactez le refuge et communiquez à l’équipe un descriptif précis de votre animal de compagnie. L’identification obligatoire des chiens et des chats apporte une précieuse contributions aux recherches. Pour les animaux non identifiés, c’est plus compliqué mais les chances de les retrouver ne sont pas complètement pas perdues pour autant. Vous partez en vacances Le refuge propose une pension pour animaux de compagnie pendant vos séjours à l’étranger. Une salle de bain pour vos animaux Pas simple de laver vos animaux à la maison ? Le refuge dispose de sanitaires afin que vous puissiez assurer la toilette de vos chiens, chats et autres.