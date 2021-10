Grippe saisonnière : le vaccin est-il encore utile ? - Hainaut matin - 14/10/2021 Beaucoup s’interrogent légitimement pour savoir s’il est réellement utile de se faire vacciner contre la grippe saisonnière si on est déjà protégé contre le covid 19. La question émerge parce que la période est propice à l‘injection du vaccin. La réponse du docteur Anne Simon du Pôle Hospitalier Jolimont de l’hôpital de Jolimont est cash : « Pour les personnes à risque, celles qui souffrent d’une maladie, de comorbidité, les plus de 65 ans, le personnel soignant …, il est important de se faire vacciner contre la grippe saisonnière même si on est déjà couvert contre le covid 19 ». Le médecin rappelle que la vaccination antigrippale est le seul moyen efficace de protection contre le virus. Si plusieurs symptômes sont similaires, les virus émanent de souches différentes qui requièrent par conséquent des vaccins dissemblables. Les groupes à risque sont les mêmes. Comme on a peu parlé de grippe l’an dernier, certains penseront aussi pouvoir se dispenser de vaccination antigrippale. Rien ne certifie que la grippe ne sévira pas cet hiver. La Belgique ne connaît pas encore d’épidémie mais les chiffres du rapport hebdomadaire de l’Institut de Santé publique Sciensano indiquent une augmentation notable du nombre des cas. Quel délai doit-on respecter entre l’injection du vaccin contre le covid 19 et celui contre la grippe ? Le Conseil de Santé a rendu son avis : les deux vaccins peuvent être injectés l’un à la suite de l’autre sans aucune contre-indication et sans que les effets secondaires ne soient doublés ou intensifiés. Plus de prescription Depuis l’an dernier, vous ne devez plus solliciter votre médecin traitant afin d’obtenir une prescription. Il vous suffit simplement de vous rendre chez votre pharmacien pour réserver et acheter votre vaccin . Depuis le 1er octobre, il est disponible pour tous en pharmacie. L’injection doit être faite par un professionnel de la santé.