Grande finale des Darby ce dimanche en fin d’après-midi sur l’Hippodrome de Wallonie - Hainaut... 9 COURSES DE TROT finales des Darby Ouverture de la réunion à 17h20 1ère course TUXEDO BI est le moins riche de l’épreuve mais ne se déplace pas pour rien. GUSTAFSON est estimé en Hollande. VISAGE PALE possède de la tenue. VELOCE DU LAYON est au top. HUDSON RIVER possède un record de 1.10 et n’a que 4 ans. FAROUK BR est d’une grande régularité. ARISTO est D4. Aux 25 mètres : CYRIEL D’ATOM va se plaire sur cette longue distance de 2.840m. BE BOP HAUFOR dépend d’un entourage redoutable. BEAU GAMIN vient de terminer deux fois à la deuxième place. Pronos : 3-6-7-15-8 2ème course 2300 mètres. COMPLICE est en forme. DAKIN TURGOT trouve un engagement sur mesure. CATSOUS vient de renouer avec la victoire. APACHE JELOCA se place souvent. BOGDEN est régulier. ALMERIC DU CLOS tentera un nouveau podium. EPSOM DU RIB également. CLOPIN DU BOULAY est un métronome. Pronos : 2-3-12-14-13 3ème course La finale pour les 4 ans du Belgian Darby. MAYA TURBO est associée à Jos. MYSTIC MOM arrive en forme au bon moment. MYSE D’ERPION possède beaucoup d’atouts dans son jeu tout comme MALIKA VRIJTHOUT. MATEO DE REVE sera DA. MISS MONEYPENNY est revenue au top. GRACIA MARIA est D4 . Pronos : 3-4-1-2-6 4ème course Finale réservée aux 3 ans pour ce Belgian Darby. NOUBA MOM accumule les deuxièmes places. NELIO VRIJTHOUT est le plus argenté de l’épreuve. NIKITA VRIJTHOUT dépend de la casaque Amsterdam. NEO TURBO est le plus rapide et n’a couru que deux fois. NEW EXPRESS est irréprochable. NOXX VRIJTHOUT est un ‘Hagoort’. Pronos : 8-3-7-6-5- 5ème course Les amateurs au sulky. JOY RIDER DE YH peut encore gagner. CEZAR H cherchera un podium. WAITING HILL HALL est très rapide. LYNX D’ERPION loupe rarement les grands rendez-vous. PROUD OF MY FACE fait toutes les arrivées. IGLESIAS BOSHOEVE se révèle. KARTOON est confié à son propriétaire. IMMER BUTTERFLY est capable de surprendre. Pronos : 2-4-3-9-10 6ème course 1750 mètres. IDOLE D’ERPION et OUT OF LAW ont gagné dès leurs débuts. ISA MAUVE est bien placée au premier rang derrière l’autostart. OPHELIE OASIS débute et est très bien née. INFINITY PAN, ISA D’ERPION et ONDINA DU CALVAIRE ont déjà pris une petite place. ORGIE VRIJTHOUT et ONE PRINCESS sont bien nées et les qualifications étaient bonnes. Pronos : 4-11-10-6-1 7ème course Des trois ans en piste. NEMO D’OR peut se placer. NICE PRESENT va se racheter. NASH MOM est un ‘Varenne’. NEFERTITI BOUM est plutôt irrégulier. NOBLE DE LA VALLEE est sûrement un vainqueur potentiel. NEYMAR vient de terminer troisième. Tous les autres ont une chance pour une place. Pronos : 8-2-6-1-9 8ème course Consolation pour le Belgian Darby réservé aux 4 ans. MYSTERIOUS MOM devra éviter la faute. GRAXO approche 15000 euros de gains. MILF VRIJTHOUT n’est pas battue d’avance. GALINA DE LAHAYE et MAGIC VIVANT sont les deux ‘Huygens’ de cette huitième. MDE LA FUTAIE possède des moyens. GITANE D’ERPION vient de monter sur le podium. GRANDIOSO RIVER est un peu intermittent. GABY D’AMAY devra partir du deuxième rang derrière l’autostart. Pronos : 3-6-8-11-1 9ème course 1750 mètres à couvrir pour cette dernière. SESAMO OM trouve un bel engagement. EBBA LOTTA est courageuse. IDEAL PONT VAUTIER collectionne les quatrièmes places. HINDY HEIKANT peut renouer avec le succès. INVIT KELLER DH est au top tout comme KELLY QUEEN ER. ALEANDRO ZS peut surprendre. Pronos : 5-9-6-7-8