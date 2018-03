Grande collecte de vivres des Restos du Cœur ces 9 & 10 mars.

Les Restos du Cœur de Belgique c'est 670 000 repas distribués en 2017.

En hiver, ils manquent de vivre.

Cette grande collecte aura lieu vendredi et samedi dans le Cora d'Hornu et dans le Cora de La Louvière. A l'entrée, les Restos du Coeurs vous proposeront un sac et une liste des vivres en pénurie. Libre à vous de le remplir et de leur en faire don après votre passage en caisse. Sur cette liste se trouvent entre autres du café, des boîtes de conserve, du lait,...

Les bénévoles seront présents le 09 mars de 09h à 21h et le 10 mars de 09h à 20h.

