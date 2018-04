Grand Prix de Pâques à l'Hippodrome de Wallonie

12 courses, début du programme à 14h cheval du jour : 504 DUR D'OREYE outsider du jour : 1108 EGBERT SCHERMER

1ère : pour les MINITROTTERS

2ème

KATINKA JET n'a contre elle que de découvrir Mons en partant du numéro un derrière l'autostart. ICARUS découvrait B. Beullens la dernière fois. Elle effectuait une course de rentrée après 4 mois d'absence et ouvrait d'ailleurs son palmarès (à l'âge de 6 ans). CHAMPION DE TONGRES avait terminé 5ème ici début février en partant du numéro 16. LUXE HILLPERON est le plus rapide et le plus jeune mais semble manquer de tenue. DELTA SEHLAN sera associé pour la 1ère fois à Raf. ELIRA DE LAHAYE sera drivée par Jos. JASMINE EV et ENDEAVOUR DOPE ont de l'expérience.

pronos : 1-8-2-4-3

3ème

Trois chevaux sont capables d'aller très vite sur ce genre de parcours : TOUCH OF WIND BI, VANITY LUIS et EASY JOE. DON QUICHOTE ne gagne plus. BINIOU DU BEUVRON et VIKING'S DE RABET tenteront de se racheter.

pronos : 6-1-7-3-5

4ème

Course double sulky. FLASH DU LARGE a les moyens de briller. UTOPIE DU MOUTY avait besoin d'une course la dernière fois. CARILLON KERDREUX est le plus riche du lot. ALADIN BLEU barre encore ALEXIS BLEU. CADIX D'ARBAZ est toujours maiden. ADIGO est régulier.

pronos : 6-5-2-7-4

5ème

DUR D'OREYE est actuellement très dur à battre. BAVARIA DU MOULIN et VITUS A LA BRUYERE seront D4 tout comme COUCOU MON NEVEU qui a du mal à gagner une course. On peut regretter le numéro de départ pour BANANA PEEL. BIMBA QUICK, BELLE ALLURE e BRUNE KERDREUX seront des outsiders.

pronos : 4-5-6-9-1

6ème

GINA BROS a très mal négocié ses virages la dernière fois. UMBRA partait tout en dehors (n°8) récemment à Wolvega. FLOWER DOPE fait toutes ses courses. DJANGO DE ROWA peut se racheter mais le lot est touffu. JOEPIE SLIPPER vient de gagner sur 2850 mètres. JANA DE BRUCOM peut surprendre. Notons que beaucoup effectuent une course de rentrée après de très nombreuses semaines. GOLDY TOUCHYVON peut surprendre. Outsiders en vue !

pronos : 5-1-2-14-15

7ème

GP DE PAQUES. TITANIUM GAR, TIGER DANOVER, RU DE L'AIROU et GOSIP SIDNEY restent les principaux favoris de la course au vu de leur carrière et résultats récents notamment sur l'hippodrome de Mons. BORGINIO tentera un truc au premier élastique. Aux 25 mètres : DALENCIA, ULTIMO DU DOUET et VINOCHKA sont de bons outsiders pour les places.

pronos : 3-5-15-16-9

8ème

Au numéro 9, HERES BEUCKENSWIJK aura encore beaucoup de mal à gagner. JARRAH BOLETS tentera une place. Le trio gagnant risque de se trouver en 1ère ligne derrière la voiture avec les très réguliers : UCALAYI BI, GRAND RIVER, IDEAL PONT VAUTIER, IMMER BUTTERFLY et JAZZ D'OVER voire ITOKI DU LOMBART.

pronos : 4-7-8-6-1

9ème

BUCELIO VERDERIE et CASANOVA DE RICO vont encore lutter pour le succès en compagnie cette fois de CATSOUS voire de CROQUE TOUT. COMANCHERO BEACH peut créer une belle surprise s'il est au mieux. DORADO SLIPPER, CONCERTO CEHERE, CONDOR SKY, CHARMEUR DES HAYES et DURVALOU viendront ensuite.

pronos : 8-5-2-6-1

10ème

BELLINO VERDERIE vient de battre CAPELLO VICI et est sur le point de trouver sa course. BEAUTIFUL KING ne va pas terminer loin et vient de devancer CHRONOS et BOYFRIEND. BELLE MAGNIFIQUE est irrégulière mais déferrée des 4. BARON D'AALTER et BRIO DE JANEIRO viendront ensuite devant CHERIE D'AMAY et ABACHI ATAC.

pronos : 8-7-13-1-4

11ème

Les amateurs en piste. MAD DIVA n'est pas sortie du couplé gagnant cette année, victoire possible ce soir. PROUD OF MY FACE et B. Demoulin se connaissent par coeur. GRIMALDI vient de finir 3ème devant INLOVE VRIJTHOUT. EGBERT SCHERMER vient d'être disqualifié pour sa course de rentrée mais vient à Mons pour gagner (D4). INDO LOCO est absent depuis 3 mois. EAGLE RIVER peut mieux faire.

pronos : 1-8-2-7-5

12ème

JOLIE SLIPPER peut se rattraper mais IMAIL OCCAGNES est capable de prendre sa revanche. DIDOU DU BESSON sera un gros outsider mais attention il affronte un lot à sa portée. CECILE TER BLEKTE est toujours maiden. DAY MAJYC peut surprendre dans un bon jour. GEORDIE, JUNGLE, JYBOS D'ERPION, JR WALKER E et HABIBI disputeront l'arrivée au moins pour les places. JAZZY rentre après 5 mois d'absence.

pronos : 10-1-2-11-7

